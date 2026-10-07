"BAKIĆ KAŽE DA JE NIKOLAJ ISTO ŠTO I ALOJZIJE STEPINAC" Vučić: Oni nemaju problem sa tim

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je večeras gostujući na TV Informer da će predstojeći izbori biti neizvesni i teški, navodeći da su se, kako je rekao, ujedinili svi koji su protiv njega i da je u kampanju protiv vlasti uloženo mnogo novca.