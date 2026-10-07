"BAKIĆ KAŽE DA JE NIKOLAJ ISTO ŠTO I ALOJZIJE STEPINAC" Vučić: Oni nemaju problem sa tim
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostuje na Informeru.
- Više mrze Vučića od Kurtija. Briga ih za KiM. Imate nastavnike u Valjevskoj gimnaziji, vladika Nikolaj je vezan za Lelić, za Valjevo, ne postoji nijedna ličnost koja nije vezana. Bakić kaže da je Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac. Nemaju problem sa tim. Glasaćemo za to da je vladika Nikolaj Alojzije Stepinac - ističe Vučić
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