Politika

"BAKIĆ KAŽE DA JE NIKOLAJ ISTO ŠTO I ALOJZIJE STEPINAC" Vučić: Oni nemaju problem sa tim

В.Н.

07. 10. 2026. u 21:30

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostuje na Informeru.

БАКИЋ КАЖЕ ДА ЈЕ НИКОЛАЈ ИСТО ШТО И АЛОЈЗИЈЕ СТЕПИНАЦ Вучић: Они немају проблем са тим

Foto: Printscreen

- Više mrze Vučića od Kurtija. Briga ih za KiM. Imate nastavnike u Valjevskoj gimnaziji, vladika Nikolaj je vezan za Lelić, za Valjevo, ne postoji nijedna ličnost koja nije vezana. Bakić kaže da je Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac. Nemaju problem sa tim. Glasaćemo za to da je vladika Nikolaj Alojzije Stepinac - ističe Vučić

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