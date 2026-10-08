Fudbal

Albanka pred utakmicu uhvaćena u nestvarnim scenama

М.П.

08. 10. 2026. u 09:31 >> 09:48

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Pa, ona grmi!

Албанка пред утакмицу ухваћена у нестварним сценама

Foto: Printskrin

Eva Murati, albanska televizijska voditeljka, privukla je veliku pažnju svojim izgledom uoči utakmice između Albanije i San Marina.

Murati se na stadionu pojavila u kratkoj crnoj haljini koja je naglasila njenu figuru, uz elegantne crne štikle, ali nastup pre utakmice je nešto što se ne viđa često na fudbalskim terenima. Bilo je teško ne primetiti je pored samog terena.

Posebno je zanimljiv trenutak nastao iza kulisa, dok se Murati pripremala za svoj posao neposredno pre početka utakmice.

Umesto uobičajene slike voditeljke pred kamerama, kamera je uhvatila potpuno drugačiji trenutak. Murati sedi pored televizijske opreme i priprema se za izlazak pred gledaoce. Učinila je to na veoma atraktivan način.

Kratka haljina, visoke potpetice i elegantan izgled dali su njenom nastupu dodatnu dozu atraktivnosti.

Murati je poznata po tome što pred televizijske kamere često izlazi u vrlo doteranim izdanjima, a ni ovog puta nije razočarala.

Njeno pojavljivanje na stadionu tako je privuklo pažnju i pre nego što je utakmica počela, dok su se ekipe pripremale za televizijski prenos.


 

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