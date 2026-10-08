MINI PICA MAFINI: Sa sirom i povrćem

Pripremaju se jednostavno, bez mnogo posla i komplikovanih koraka, a sastojke lako možete prilagoditi ukusu svoje porodice. Dodajte šunku, masline, pečurke ili kukuruz i napravite kombinaciju po svojoj želji.

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Za 12 mini mafina potrebno je:

3 šolje brašna

4 kašičice praška za pecivo

2 jajeta

1 šolja mleka

½ šolje maslinovog ulja

2 šolje rendane mocarele

1 šolja sitno seckane paprike i crnog luka

2 kašičice italijanskog začina

prstohvat soli

po želji: malo paradajz sosa, masline ili kukuruz

Priprema

Rernu zagrejte na 180 stepeni, a kalup za mafine lagano podmažite ili obložite papirnim korpicama.

U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo, so i italijanski začin. U drugoj posudi umutite jaja, mleko i maslinovo ulje.

Vlažne sastojke sipajte u suve i kratko promešajte, tek toliko da se sve sjedini. Dodajte rendanu mocarelu, sitno seckanu papriku i luk, pa lagano promešajte.

Smesu rasporedite u kalupe za mafine, otprilike do tri četvrtine visine. Po želji, odozgo dodajte još malo mocarele ili kašičicu paradajz sosa za još intenzivniji pica ukus.

Pecite 18–22 minuta, odnosno dok mafini ne dobiju lepu zlatnu boju. Proverite čačkalicom – kada je ubodete u sredinu mafina, trebalo bi da izađe suva. Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade, a zatim poslužite.

Prijatno!