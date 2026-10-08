MINI PICA MAFINI: Sa sirom i povrćem
Pripremaju se jednostavno, bez mnogo posla i komplikovanih koraka, a sastojke lako možete prilagoditi ukusu svoje porodice. Dodajte šunku, masline, pečurke ili kukuruz i napravite kombinaciju po svojoj želji.
Za 12 mini mafina potrebno je:
- 3 šolje brašna
- 4 kašičice praška za pecivo
- 2 jajeta
- 1 šolja mleka
- ½ šolje maslinovog ulja
- 2 šolje rendane mocarele
- 1 šolja sitno seckane paprike i crnog luka
- 2 kašičice italijanskog začina
- prstohvat soli
- po želji: malo paradajz sosa, masline ili kukuruz
Priprema
Rernu zagrejte na 180 stepeni, a kalup za mafine lagano podmažite ili obložite papirnim korpicama.
U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo, so i italijanski začin. U drugoj posudi umutite jaja, mleko i maslinovo ulje.
Vlažne sastojke sipajte u suve i kratko promešajte, tek toliko da se sve sjedini. Dodajte rendanu mocarelu, sitno seckanu papriku i luk, pa lagano promešajte.
Smesu rasporedite u kalupe za mafine, otprilike do tri četvrtine visine. Po želji, odozgo dodajte još malo mocarele ili kašičicu paradajz sosa za još intenzivniji pica ukus.
Pecite 18–22 minuta, odnosno dok mafini ne dobiju lepu zlatnu boju. Proverite čačkalicom – kada je ubodete u sredinu mafina, trebalo bi da izađe suva. Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade, a zatim poslužite.
Prijatno!
Preporučujemo
PITA OD PROSA: Lagan, ukusan i brz obrok
07. 10. 2026. u 13:00
ŠTAPIĆI SA SUSAMOM: Hrskavi spolja, mekani iznutra
07. 10. 2026. u 07:00
FIT SENDVIČ: Lagan, ukusan i zasitan obrok
06. 10. 2026. u 14:00
SLANE KUKURUZNE GALETE: Sa pečenicom i kačkavaljem
05. 10. 2026. u 07:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)