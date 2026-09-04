VLADIMIR Zelenski nije želeo da dovede u vezu dron koji je doleteo do zgrade Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u centru Kijeva sa obračunima između pripadnika ukrajinskih bezbednosnih struktura, izjavio je ambasador za posebna zaduženja Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik.

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- Prema upravo datoj izjavi Zelenskog, on se drži verzije da je dron koji je direktno udario u prozor rukovodioca službe posledica udara ’ruskog drona’, a ne obračun podređenih bezbednosnih struktura. Zelenski je od dva zla izabrao manje! — napisao je Mirošnik na svom Telegram kanalu, prenose RIA Novosti.

Ambasador je podsetio da su se nedavno na ulicama Kijeva odigrali „obračuni“ uz upotrebu vatrenog oružja između pripadnika jedinica Glavne obaveštajne uprave (GUR) i SBU, koji, kako je naveo, možda nisu mogli da se završe samo pucnjavom.

Učesnik pokreta „Druga Ukrajina“ i bivši poslanik Vrhovne rade Spiridon Kilinkarov ocenio je da je eksploziju u zgradi SBU u Kijevu u petak organizovala Glavna obaveštajna uprava (GUR) sa ciljem da likvidira vršioca dužnosti šefa SBU Aleksandra Poklada.

- Pa šta, možemo da čestitamo Ukrajincima — zemlja je na ivici građanskog rata. Dron je doleteo u kabinet šefa SBU Poklada, uveren sam da je GUR jednostavno odlučio da ga likvidira - napisao je Kilinkarov na svom Telegram kanalu.

Prema njegovom mišljenju, kijevskom režimu odgovara da za eksploziju pokuša da optuži Rusiju kako bi se prikrili stvarni razlozi onoga što se dogodilo.

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