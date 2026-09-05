Svet

HAKERSKA GRUPA OBJAVILA SKORO ŠEST TERABAJTA PODATAKA BERLINSKE DRŽAVNE UPRAVE: Preko milion fajlova završilo na dark vebu

В.Н.

05. 09. 2026. u 13:48

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HAKERSKA grupa "Risida" objavila je skoro šest terabajta podataka berlinske državne uprave, a među podacima se, kako prenose mediji, nalaze i veoma osetljive informacije. `

ХАКЕРСКА ГРУПА ОБЈАВИЛА СКОРО ШЕСТ ТЕРАБАЈТА ПОДАТАКА БЕРЛИНСКЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ: Преко милион фајлова завршило на дарк вебу

Foto: Photo by Chirayu Trivedi on Unsplash

Napadači su od nemačkih vlasti zahtevali 30 bitkoina (približno 2 miliona evra), a prema zvaničnom saopštenju Senata u Berlinu, hakerima nije uplaćena otkupnina.

Odbrojavanje, koje je počelo na sajtu hakerske grupe, završilo je u petak, a ubrzo nakon toga "Risida" je objavila informacije na dark vebu. 

Prema dostupnim informacijama, obim curenja se procenjuje na 1.439.893 datoteka i podataka, među kojima su informacije o 80.000 slučajeva upravnih prekršaja, više od 46.500 ugovora, podatke o objektima kritične infrastrukture, sudska domkumenta, planove za reagovanje u hitnim situacijama, lozinke i preko 6.000 akreditacija.

Savezna kancelarija za bezbednost informacija Nemačke saopštila je da su napad verovatno izveli sajber-kriminalci čiji je motiv bila finansijska dobit.

- Za sada nije utvrđena nikakva veza sa akterima koje podržava država ili koji su politički motivisani - naveli su iz ove agencije.

Nemački stručnjaci za sajber-bezbednost i nadležni organi i dalje rade na utvrđivanju punog obima curenja podataka i potencijalne posledice njihovog objavljivanja.

Udruženje francuskih gradonačelnika je takođe bilo meta velikog sajber-napada, kada je napadač preuzeo više od 100.000 dokumenata i podataka lokalnih zvaničnika i predstavnika opština.

(Špigel/EuroNjuz)

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