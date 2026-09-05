"DESETINE HILJADA MOSKOVLJANA BORE SE PROTIV NEONACISTA" Putin jasan: Prevazići ćemo sve teškoće i sve izazove

SVE teškoće su prolazne, Moskva i Rusija su večne, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, u svom obraćanju građanima povodom Dana grada Moskve.

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Putin je posetio koncertnu dvoranu „Zarjadje“ i tom prilikom poručio:

„Želeo bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim Moskovljanima. Zajedno sa vama, zajedno sa svim građanima zemlje, prevazići ćemo sve teškoće i sve izazove. Sve je privremeno i prolazno, ali Moskva, Rusija, je večna. Hvala vam. Srećan rođendan, Moskvo!“, rekao je šef države.

Desetine hiljada Moskovljana marširaju napred u zoni Specijalne vojne operacije, istakao je Putin.

„Danas je prestonica, zajedno sa celom zemljom, baš kao i pre 85 godina, mobilisala svoje snage za zajednički, pravedni cilj. Desetine hiljada Moskovljana bore se protiv neonacista na liniji kontakta, marširajući napred“, naglasio je predsednik.

Prema Putinovim rečima, „zahvaljujući volji gradonačelnika Moskve (Sergeja Sobjanjina), njegovog tima i, što je najvažnije, energiji njenih stanovnika, prestonica je postala jedan od najvećih svetskih industrijskih, naučnih i kulturnih centara, najbolji, najdinamičniji grad na planeti“.

Predsednik je naglasio da ruska prestonica postavlja najsavremenije standarde u društvenoj sferi, u stvaranju javnih prostora, u uređenju pejzaža i u očuvanju kulturne baštine.

„U proteklih 15 godina u Moskvi je obnovljeno više od 2.500 drevnih zgrada, imanja i drugih arhitektonskih i arhitektonskih spomenika. Očuvanje istorije i otvorenost za sve novo, briga o svakom Moskovljaninu i spremnost da se pomogne stanovnicima drugih regiona čine Moskvu snažnom, a istovremeno humanom, gostoljubivom, dušom i pokretačkom snagom razvoja cele Rusije“, rekao je Putin.

Predsednik je istakao značajnu ulogu moskovske nauke i industrije u obezbeđivanju tehnološkog suvereniteta Rusije.

Izgradnja brze železnice Moskva-Sankt Peterburg je u punom jeku, dodao je Putin.

Moskva 2026. godine puni 879 godina.

Dan grada se u prestonici slavi 5. i 6. septembra.

(Sputnjik)