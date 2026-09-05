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OGLASIO SE MUP: Roditelji treba da li deca ispunjavaju zakonske uslove za vožnju trotineta

Танјуг

05. 09. 2026. u 14:07

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MINISTARSTVO unutrašnjih poslova (MUP) objavilo je danas apel roditeljima da razgovaraju sa decom i da provere da li ispunjavaju zakonske uslove za vožnju trotineta.

ОГЛАСИО СЕ МУП: Родитељи треба да ли деца испуњавају законске услове за вожњу тротинета

Unsplash

- Trotinet nije igračka. 25 km/h možda ne zvuči brzo, ali pri toj brzini pad ili sudar mogu promeniti život za samo nekoliko sekundi - navodi se u apelu.

Ministarstvo naglašava da roditelji ne treba deci da dozvole da na trotinet stanu bez kacige i osnovnog poznavanja saobraćajnih pravila.

- Jedan razgovor danas može sprečiti tragediju sutra jer bezbednost nije stvar sreće - zaključuje se u apelu MUP-a.

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