Svet

PUTIN NAREDIO TRODNEVNO PRIMIRJE: Stiglo hitno naređenje za sve jedinice na frontu

В.Н.

05. 09. 2026. u 14:02

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RUSKI predsednik Vladimir Putin sastaće se danas u Moskvi sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Portparol je takođe istakao da je Putin izdao naređenje da se u naredna tri dana, počev od danas ne izvode napadi na Kijev.

ПУТИН НАРЕДИО ТРОДНЕВНО ПРИМИРЈЕ: Стигло хитно наређење за све јединице на фронту

Tanjug/(HOGP)/Russian Presidential Press Service via AP

Ovo je povezano sa pripremom i održavanjem sastanaka tamo koje će održati pregovarači iz SAD, objasnio je Peskov.

„Zaista, takve informacije su dobijene od ukrajinske strane. Ruski predsednik i vrhovni komandant Putin izdao je naređenja da se ruske snage uzdrže od napada na Kijev tri dana, počev od danas. Ovo je povezano sa pripremom i održavanjem američkih sastanaka u Kijevu“, rekao je on.

Ranije su ukrajinski mediji objavili da su ukrajinske Oružane snage proglasile prekid vatre od ponoći 5. septembra do 8. septembra.

(Sputnjik)

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