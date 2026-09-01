IZRAELCI I GRCI OPKOLJAVAJU TURKE: Grčka gradi moćni "Ahilov štit" - Atina iskeširala tri milijarde Izraelcima da naprave čudo
GRČKA i Izrael potpisali su u Tel Avivu sporazum vredan oko tri milijarde evra o izgradnji višeslojnog sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane „Ahilov štit“, jednog od najvećih izraelskih izvoznih odbrambenih poslova u istoriji.
Sporazum je potpisan 31. avgusta, a prema navodima izraelskog Ministarstva odbrane, Izrael će za Grčku izgraditi sveobuhvatnu mrežu protivvazdušne odbrane zasnovanu na izraelskim sistemima i iskustvu stečenom tokom poslednjih oružanih sukoba. Izraelsko ministarstvo navodi da je reč o najvećem odbrambenom izvoznom ugovoru u istoriji vojne saradnje dve zemlje i jednom od najvećih u istoriji Izraela.
Pod nazivom „Ahilov štit“, sistem će obuhvatiti više različitih slojeva odbrane. U njegovoj osnovi biće izraelski sistemi „Davidova praćka“ (David's Sling) i SPYDER, koje proizvodi kompanija „Rafael“, kao i BARAK MX, koji proizvodi „Izraelska vazduhoplovna industrija“ (IAI). U paket ulaze i višenamenski radari MMR za otkrivanje i praćenje vazdušnih ciljeva.
Posebno važan deo projekta biće novi nacionalni sistem komandovanja i upravljanja, koji treba da poveže različite komponente grčke protivvazdušne odbrane u jedinstvenu mrežu. Cilj je da se omogući koordinisano reagovanje na širok spektar pretnji – od malih dronova do balističkih raketa.
Grčka će, pored osnovnog ugovora, dobiti i sisteme Drone Dome, namenjene zaštiti strateških objekata od bespilotnih letelica. Za njih je potpisan dodatni ugovor vredan oko 26 miliona evra.
Značaj „Ahilovog štita“ ogleda se i u tome što Izrael prvi put jednoj stranoj državi isporučuje kompletnu, integrisanu arhitekturu protivvazdušne odbrane, a ne samo pojedinačne sisteme. Izraelska strana navodi da će u okviru saradnje biti omogućeni i transfer znanja i tehnologije grčkoj odbrambenoj industriji.
Za Atinu ovaj posao predstavlja deo mnogo šireg programa modernizacije oružanih snaga. Grčka planira da do 2036. godine uloži oko 28 milijardi evra u odbranu, uključujući nabavku borbenih aviona F-35 i novih fregata.
Iako u samom sporazumu Turska nije navedena kao direktna meta sistema, jačanje grčke protivvazdušne i protivraketne odbrane dolazi u vreme dugogodišnjih tenzija između Atine i Ankare. Grčka time nastoji da podigne sposobnost odbrane svoje teritorije od savremenih vazdušnih pretnji, dok Izrael dodatno učvršćuje strateško i vojno partnerstvo sa Atinom u istočnom Mediteranu.
„Ahilov štit“ zato nije samo nabavka novih raketa i radara, već pokušaj Grčke da izgradi jedinstveni nacionalni sistem PVO i PRO, u kojem će različiti senzori, rakete i komandni centri funkcionisati kao jedna celina.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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