SVEČANO U DOMU NARODNE SKUPŠTINE: Macut priredio večeru za učesnike obeležavanja Prve konferencije Pokreta nesvrstanih

PREDSEDNIK Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut priredio je večeras u Domu Narodne skupštine Republike Srbije svečanu večeru povodom obeležavanja 65. godišnjice Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

Foto: Tanjug/VLADA REPUBLIKE SRBIJE/SLOBODAN MILJEVIĆ (HO)

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, obraćajući se učesnicima i zvanicama, premijer Macut istakao je da je posebna čast što se taj jubilej obeležava u Beogradu, gradu koji je pre 65 godina bio mesto susreta predstavnika naroda okupljenih oko ideja slobode, nezavisnosti i prava svakog naroda da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti.

Macut je podsetio na istorijski značaj Doma Narodne skupštine za Pokret nesvrstanih, ističući da se u neposrednoj blizini mesta na kojem je priređena večera nalazi sala u kojoj je 1961. godine održana Prva konferencija Pokreta.

Prema njegovim rečima, principi koje su pre 65 godina postavili osnivači Pokreta i danas imaju posebnu vrednost, posebno u svetu koji se u međuvremenu značajno promenio.

Premijer je naglasio da su, uprkos brojnim promenama u svetu, potreba za mirom, dijalogom i međusobnim poštovanjem ostale nepromenjene, ocenivši da upravo te vrednosti predstavljaju važnu osnovu za odnose među državama.

Macut je poručio da je Srbija opredeljena za saradnju, izgradnju prijateljstava i mostova između naroda, uz očuvanje prava da samostalno i odgovorno donosi odluke koje se tiču njene budućnosti.

Na kraju obraćanja, premijer Macut nazdravio je u čast mira, prijateljstva među narodima i sveta u kojem različitosti predstavljaju podsticaj za povezivanje, a ne razlog za podele.



(Tanjug)