SERGEJ NASTAVIO SERIJU: Srbin strelac u ubedljivoj pobedi!
Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić postigao je novi gol za Al Hilal.
Ovog puta je bio strelac u pobedi nad Al Ahlijem rezultatom 3:0 u meču četvrtog kola, Pro lige Saudijske Arabije.
Milinković-Savić je doveo domaće u vođstvo u devetom minutu. Srbinu je to bio treći gol na trećoj utakmici u nizu.
Krisensio Samervil je duplirao prednost domaćina u 23. minutu.
U dresu Al Hilala debitovao je i Oli Votkins, doskorašnji napadač premijerligaša Aston Vile, koji je ušao u poluvremenu i postavio konačan rezultat, postigavši prvi gol u novom dresu, na isteku 86. minuta.
Gosti su od 45+7. minutu igrali sa igračem manje, Merih Demiral je isključen zbog druge javne opomene.
Posle četiri odigrana kola, Al Hilal ima maksimalnih 12 bodova, kao i šampion Al Nasr.
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