Fudbal

SERGEJ NASTAVIO SERIJU: Srbin strelac u ubedljivoj pobedi!

Танјуг

01. 09. 2026. u 22:33

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Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić postigao je novi gol za Al Hilal.

СЕРГЕЈ НАСТАВИО СЕРИЈУ: Србин стрелац у убедљивој победи!

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Ovog puta je bio strelac u pobedi nad Al Ahlijem rezultatom 3:0 u meču četvrtog kola, Pro lige Saudijske Arabije.

Milinković-Savić je doveo domaće u vođstvo u devetom minutu. Srbinu je to bio treći gol na trećoj utakmici u nizu.

Krisensio Samervil je duplirao prednost domaćina u 23. minutu.

U dresu Al Hilala debitovao je i Oli Votkins, doskorašnji napadač premijerligaša Aston Vile, koji je ušao u poluvremenu i postavio konačan rezultat, postigavši prvi gol u novom dresu, na isteku 86. minuta.

Gosti su od 45+7. minutu igrali sa igračem manje, Merih Demiral je isključen zbog druge javne opomene.

Posle četiri odigrana kola, Al Hilal ima maksimalnih 12 bodova, kao i šampion Al Nasr.

Standings provided by Sofascore

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