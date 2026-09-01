SERGEJ NASTAVIO SERIJU: Srbin strelac u ubedljivoj pobedi!

Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić postigao je novi gol za Al Hilal.

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Ovog puta je bio strelac u pobedi nad Al Ahlijem rezultatom 3:0 u meču četvrtog kola, Pro lige Saudijske Arabije.

Milinković-Savić je doveo domaće u vođstvo u devetom minutu. Srbinu je to bio treći gol na trećoj utakmici u nizu.

Krisensio Samervil je duplirao prednost domaćina u 23. minutu.

Goal l Al-Hilal 1-0 Al-Ahly l Sergej

Milinković-Savić pic.twitter.com/I9lkS1iERj — Goals Highlights (@GoalsHighlight_) September 1, 2026

U dresu Al Hilala debitovao je i Oli Votkins, doskorašnji napadač premijerligaša Aston Vile, koji je ušao u poluvremenu i postavio konačan rezultat, postigavši prvi gol u novom dresu, na isteku 86. minuta.

Gosti su od 45+7. minutu igrali sa igračem manje, Merih Demiral je isključen zbog druge javne opomene.

Posle četiri odigrana kola, Al Hilal ima maksimalnih 12 bodova, kao i šampion Al Nasr.

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