AMBASADOR Rusije u Berlinu Sergej Nečajev odlučno je odbacio optužbe nemačkih vlasti u vezi sa incidentima u Lajpcigu, istakavši da su one apsurdne i neosnovane.

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On je poručio nemačkoj strani da su preduzete mere do sada neviđena eskalacija i da to neće proći bez posledica.

„Nemačke vlasti istrajavaju u procesu sistematske razgradnje nekada čvrstog okvira rusko-nemačke saradnje“, rekao je ambasador.

Ruski ambasador je incident na aerodromu u Lajpcigu nazvao „na brzinu smišljenom provokacijom” koja služi ciljevima kijevskog režima i militaristima u Evropi, saopštila je ruska diplomatska misija.

Nemačka je zvanično optužila Rusiju da je odgovorna za incidente sa dronovima u Lajpcigu, saopštili su ministri unutrašnjih i spoljnih poslova te zemlje - Aleksandar Dobrindt i Johan Vadeful.

Vadeful saopštio je da je ambasador Rusije u Berlinu pozvan na razgovor zbog incidenta u vezi sa dronovima u Lajpcigu za koji je nemačka vlada optužila Rusiju.

Berlin je doneo niz oštrih mera s tim u vezi - zatvaranje ruskog Konzulata u Bonu, raskidanje Sporazuma o radu Ruskog doma, pojačanu kontrolu ulaska u zemlju za ruske građane i proširivanje sankcionog spiska.

(Sputnjik)