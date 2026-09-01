"TO JE NA BRZINU SMIŠLJENA PROVOKACIJA" Ambasador Rusije opleo po nemačkim zvaničnicima u vezi sa incidentima u Lajpcigu
AMBASADOR Rusije u Berlinu Sergej Nečajev odlučno je odbacio optužbe nemačkih vlasti u vezi sa incidentima u Lajpcigu, istakavši da su one apsurdne i neosnovane.
On je poručio nemačkoj strani da su preduzete mere do sada neviđena eskalacija i da to neće proći bez posledica.
„Nemačke vlasti istrajavaju u procesu sistematske razgradnje nekada čvrstog okvira rusko-nemačke saradnje“, rekao je ambasador.
Ruski ambasador je incident na aerodromu u Lajpcigu nazvao „na brzinu smišljenom provokacijom” koja služi ciljevima kijevskog režima i militaristima u Evropi, saopštila je ruska diplomatska misija.
Nemačka je zvanično optužila Rusiju da je odgovorna za incidente sa dronovima u Lajpcigu, saopštili su ministri unutrašnjih i spoljnih poslova te zemlje - Aleksandar Dobrindt i Johan Vadeful.
Vadeful saopštio je da je ambasador Rusije u Berlinu pozvan na razgovor zbog incidenta u vezi sa dronovima u Lajpcigu za koji je nemačka vlada optužila Rusiju.
Berlin je doneo niz oštrih mera s tim u vezi - zatvaranje ruskog Konzulata u Bonu, raskidanje Sporazuma o radu Ruskog doma, pojačanu kontrolu ulaska u zemlju za ruske građane i proširivanje sankcionog spiska.
(Sputnjik)
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