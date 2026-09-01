Svet

NAPADNUTE AMERIČKE BAZE ŠIROM BLISKOG ISTOKA: Iranski mediji bruje - Lansirali smo rakete kao brutalan odgovor

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

01. 09. 2026. u 20:35

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AMERIČKE baze u regionu su napadnute, kako prenosi iranska agencija Tasnim.

НАПАДНУТЕ АМЕРИЧКЕ БАЗЕ ШИРОМ БЛИСКОГ ИСТОКА: Ирански медији брује - Лансирали смо ракете као бруталан одговор

Foto: AI generated

Nakon opsežne američke operacije i upozorenje Donalda Trampa da će najveći udar uslediti ako Iran odgovori, Teheran je uzvratio udarima na američke baze u regionu.

Tu informaciju prva je prenela iranska agencija Tasnim. 

Odmah nakon ove informacije, istu je potvrdila i iranska Pres Tv. 

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