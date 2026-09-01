"SRBE KLATI KAO KEROVE" Isplivao jeziv arhivski snimak armije BiH iz Srebrenice 1994. godine! (VIDEO)

Protiv ovoga se borio general Mladić!

Foto: Printskrin

Nakon ovog video snimka svima će biti jasno protiv čega se borio general Ratko Mladić i zbog čega je lažno bio u Haškom kazamatu gde je mučeničkom smrću i skončao.

Naime, na arhivskom video snimku koji se pojavio na društvenoj mreži Iks vide se borci Armije BiH koji jasno poručuju da će "Srbe klati kao kerove", "ubijati četnike" i mnoge druge stvari.

Ovaj snimak zabeležen je još na proleće 1994. godine u Srebrenici.

"Valjda ćemo ih razvaliti ko što si rek'o Mido. I poklati kao kerove", rekao je tada muslimanski borac bez srama.

Valjda će, onima koji to do sada nisu znali ili razumeli, biti jasno zbog čega normalan narod želi da sahrani srpskog generala Mladića kako dolikuje uz sve državne počasti, koje je i zaslužio.

A ako i nakon ovoga delite mišljenje onih koji su se svojim ratnim zločincima klanjali, ispišite se iz srpstva, jer nikada niste ni bili tu.

Video snimak možete pogledati OVDE.

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