Pakao za finalistu Rolan Garosa! Izbegnuta senzacija na US openu!

Italijanski teniser Flavio Koboli plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je savladao Fransiska Komesanu iz Argentine rezultatom 3:2 (po setovima 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4).

AP Photo/Seth Wenig

Maratonski meč trajao je čak četiri sata i 14 minuta, ali je ovogodišnji finalista Rolan Garosa uspeo da "preživi" i ne doživi sudbinu Novaka Đokovića.

Izgledalo je da će se još jedan od prvih pet nosilaca na Flešingu spakovati i otići kući, međutim, Italijan je prošao kroz pakao i izbacio Komesanu fantastičnim preokretom.

Trenutak odluke viđen je u trećem setu, kada se smešila "metla" Koboliju i čišćenje sa maksimalnih 0:3. Međutim, Koboli je spasao dve brejk lopte, a u sledećem gemu brejknuo Komesanu za 3:1.

AP Photo/Seth Wenig

Uspeo je Italijan da dobije ovaj deo igre sa 6:3, a potom i naredna dva seta identičnim rezultatom (po 6:4), što mu je bilo dovoljno da se plasira u narednu fazu takmičenja.

Koboli će za plasman u treće kolo igrati protiv boljeg iz duela Australijanca Tristana Skulkejta i Amerikanca Nišeša Basavaredija.

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