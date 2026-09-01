"NE ŽELIMO DA SE STVARI BESCILJNO VRTE UKRUG" Putin izneo jasan stav o pregovorima sa Ukrajinom

BILO kakvi pregovori o Ukrajini moraju biti ispunjeni nekakvim sadržajem. Ukoliko neko može da doprinese tome, Moskva nema ništa protiv, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin.

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Jedino što ne bismo želeli jeste da se sve samo besciljno vrti ukrug, dodao je on.

„Pregovarački proces o rešavanju ukrajinske krize je sada u određenoj meri zamrznut“, rekao je Putin na konferenciji za novinare posle samita ŠOS u Biškeku i niza bilateralnih susreta.

On je dodao da Rusiji odgovara da sarađuje sa američkim izaslanicima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koji su bliski američkom predsedniku Donaldu Trampu i on u njih ima poverenja.

„Vitkof i Kušner su uvek dobrodošli u Rusiji i nama je zadovoljstvo da sarađujemo s njima“, dodao je on.

Govoreći o poseti šefa CIA Moskvi, on je naglasio da kontakti između specijalnih službi SAD i Rusije službi a to uključuje i direktne razgovore.

(Sputnjik)