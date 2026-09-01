NE OSTAJE KAMEN NA KAMENU, AMERIKANCI RUŠE SVE PRED SOBOM: Raznet civilni aerodrom u iranskom gradu
SAD su napale aerodrom u gradu Džiroft na jugoistoku Irana, saopštila je iranska državna radio-televizijska kompanija.
- Pre nekoliko minuta američki protivnik izveo je napad na civilni aerodrom u Džiroftu - navodi se u saopštenju, prenose iranski mediji.
Prema javno dostupnim podacima, aerodrom se koristi za unutrašnji avio-saobraćaj u Iranu.
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