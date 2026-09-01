Svet

NE OSTAJE KAMEN NA KAMENU, AMERIKANCI RUŠE SVE PRED SOBOM: Raznet civilni aerodrom u iranskom gradu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

01. 09. 2026. u 20:28

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SAD su napale aerodrom u gradu Džiroft na jugoistoku Irana, saopštila je iranska državna radio-televizijska kompanija.

НЕ ОСТАЈЕ КАМЕН НА КАМЕНУ, АМЕРИКАНЦИ РУШЕ СВЕ ПРЕД СОБОМ: Разнет цивилни аеродром у иранском граду

Foto: Printskrin Iks/سيف الدرعي| Saif alderei

 - Pre nekoliko minuta američki protivnik izveo je napad na civilni aerodrom u Džiroftu - navodi se u saopštenju, prenose iranski mediji. 

Prema javno dostupnim podacima, aerodrom se koristi za unutrašnji avio-saobraćaj u Iranu.

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