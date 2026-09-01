"MNOGO MRTVIH MARINACA, KAZNA ZA UBIJENE NA SVADBI" Garda se oglasila, Iran tvrdi da je uništio Amerikance u Jordanu
Američka baza u Jordanu, poznata kao Kamp Tabetin, napadnuta je raketama, a veliki broj vojnika je ubijen, navodi Iranska revolucionarna garda (IRGC).
- Herojska nacija Irana, kao odgovor na neuspešnu američku terorističku armiju, koja, nesposobna da se suprotstavi ratnicima islama, izvela je brutalni napad na stambeno naselje, ubivši na svadbi dvoje mladih ljudi i oživljavajući strašne uspomene na masakr u školi Minab i stadionu Lamard, mučenički ubivši i povredivši brojne drage ljude.
Režim Amerike koji ubija decu, u ovom zločinačkom napadu, ponovo je pokazao svoju mržnju i neprijateljstvo prema narodu Irana mučeničkim ubistvom nekoliko ljudi, uključujući i jedno dete.
Kao odgovor na ovaj gnusni čin, hrabri ratnici Vazduhoplovno-kosmičkih snaga, u drugom talasu operacije „Kazna agresora“, izveli su snažan raketni napad na američku bazu u Jordanu, poznatu kao Kamp Tabetin, smeštenu na obali Akapskog zaliva, neutrališući veliki broj američkih snaga i uništavajući nekoliko važnih objekata i jurišnih helikoptera.
Operacija osvete islamskih snaga se nastavlja - navodi iz IRGC.
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