"MNOGO MRTVIH MARINACA, KAZNA ZA UBIJENE NA SVADBI" Garda se oglasila, Iran tvrdi da je uništio Amerikance u Jordanu

Američka baza u Jordanu, poznata kao Kamp Tabetin, napadnuta je raketama, a veliki broj vojnika je ubijen, navodi Iranska revolucionarna garda (IRGC).

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- Herojska nacija Irana, kao odgovor na neuspešnu američku terorističku armiju, koja, nesposobna da se suprotstavi ratnicima islama, izvela je brutalni napad na stambeno naselje, ubivši na svadbi dvoje mladih ljudi i oživljavajući strašne uspomene na masakr u školi Minab i stadionu Lamard, mučenički ubivši i povredivši brojne drage ljude.

Režim Amerike koji ubija decu, u ovom zločinačkom napadu, ponovo je pokazao svoju mržnju i neprijateljstvo prema narodu Irana mučeničkim ubistvom nekoliko ljudi, uključujući i jedno dete.

Kao odgovor na ovaj gnusni čin, hrabri ratnici Vazduhoplovno-kosmičkih snaga, u drugom talasu operacije „Kazna agresora“, izveli su snažan raketni napad na američku bazu u Jordanu, poznatu kao Kamp Tabetin, smeštenu na obali Akapskog zaliva, neutrališući veliki broj američkih snaga i uništavajući nekoliko važnih objekata i jurišnih helikoptera.

Operacija osvete islamskih snaga se nastavlja - navodi iz IRGC.

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