MINISTAR unutrašnjih poslova Nemačke Aleksandar Dobrint izjavio je da Rusija snosi odgovornost za incident sa dronom na aerodromu u Lajpcigu, ali pri tom nije izneo konkretne dokaze koji bi potvrdili umešanost Moskve, navode iz Kremlja.

Hendrik Schmidt/Tanjug/AP

U policijskoj upravi Lajpciga 5. avgusta saopšteno je da je zaposleni na aerodromu Lajpcig/Hale u zoni bezbednosti namenjenoj za teretni avio-saobraćaj otkrio bespilotnu letelicu sa nepoznatom eksplozivnom napravom.

- Sveukupno posmatrano, policijska istraga, karakter krivičnog dela i podaci obaveštajnih službi ukazuju na odgovornost Rusije za pokušaj napada na aerodromu u Lajpcigu. Zbog toga Savezna vlada dolazi do zaključka da Rusija snosi odgovornost za hibridni napad u Lajpcigu - rekao je Dobrint na konferenciji za novinare.

Šef nemačkog MUP-a, međutim, nije izneo konkretne dokaze koji bi ukazivali na moguću umešanost Rusije u ovaj incident. Dobrindt je, između ostalog, tvrdio da bi u slučaj mogli biti umešani pojedinci koji su, kako je naveo, delovali po nalogu ruskih državnih organa.

- Samo izvođenje pokušaja napada treba pripisati delokrugu delovanja agenata nižeg nivoa - dodao je nemački ministar unutrašnjih poslova.

Dobrint je na kraju svog izlaganja naveo da istraga o pronalasku drona na aerodromu u Lajpcigu i dalje traje.

Sa druge strane, portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da Nemačka nastavlja putem eskalacije, dok, prema njegovim rečima, optužbe na račun Moskve povodom incidenta u Lajpcigu nisu potkrepljene nikakvim obrazloženjem nemačkih vlasti, prenose RIA Novosti.

Ambasada Rusije u Berlinu, komentarišući incident sa dronom, izrazila je zabrinutost zbog, kako je navela, novog talasa antiruske histerije u Nemačkoj. Ambasada je događaj nazvala „na brzinu sklepanom provokacijom“ koja služi interesima kijevskog režima i militarističkog krila evropske elite, uz ocenu da Nemačkoj ne prete „hibridni napadi“ Rusije, već političari koji pripremaju scenario rata sa Rusijom.

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