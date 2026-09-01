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"NEMAČKA NEMA DOKAZE, ŽELE ESKALACIJU SA NAMA" Stigao jezivo leden odgovor Kremlja na optužbe nemačkog ministra za napad u Lajpcigu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

01. 09. 2026. u 22:31

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MINISTAR unutrašnjih poslova Nemačke Aleksandar Dobrint izjavio je da Rusija snosi odgovornost za incident sa dronom na aerodromu u Lajpcigu, ali pri tom nije izneo konkretne dokaze koji bi potvrdili umešanost Moskve, navode iz Kremlja.

НЕМАЧКА НЕМА ДОКАЗЕ, ЖЕЛЕ ЕСКАЛАЦИЈУ СА НАМА Стигао језиво леден одговор Кремља на оптужбе немачког министра за напад у Лајпцигу

Hendrik Schmidt/Tanjug/AP

U policijskoj upravi Lajpciga 5. avgusta saopšteno je da je zaposleni na aerodromu Lajpcig/Hale u zoni bezbednosti namenjenoj za teretni avio-saobraćaj otkrio bespilotnu letelicu sa nepoznatom eksplozivnom napravom.

 - Sveukupno posmatrano, policijska istraga, karakter krivičnog dela i podaci obaveštajnih službi ukazuju na odgovornost Rusije za pokušaj napada na aerodromu u Lajpcigu. Zbog toga Savezna vlada dolazi do zaključka da Rusija snosi odgovornost za hibridni napad u Lajpcigu - rekao je Dobrint na konferenciji za novinare. 

Šef nemačkog MUP-a, međutim, nije izneo konkretne dokaze koji bi ukazivali na moguću umešanost Rusije u ovaj incident. Dobrindt je, između ostalog, tvrdio da bi u slučaj mogli biti umešani pojedinci koji su, kako je naveo, delovali po nalogu ruskih državnih organa.

 - Samo izvođenje pokušaja napada treba pripisati delokrugu delovanja agenata nižeg nivoa - dodao je nemački ministar unutrašnjih poslova.

Dobrint je na kraju svog izlaganja naveo da istraga o pronalasku drona na aerodromu u Lajpcigu i dalje traje.

Sa druge strane, portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da Nemačka nastavlja putem eskalacije, dok, prema njegovim rečima, optužbe na račun Moskve povodom incidenta u Lajpcigu nisu potkrepljene nikakvim obrazloženjem nemačkih vlasti, prenose RIA Novosti. 

Ambasada Rusije u Berlinu, komentarišući incident sa dronom, izrazila je zabrinutost zbog, kako je navela, novog talasa antiruske histerije u Nemačkoj. Ambasada je događaj nazvala „na brzinu sklepanom provokacijom“ koja služi interesima kijevskog režima i militarističkog krila evropske elite, uz ocenu da Nemačkoj ne prete „hibridni napadi“ Rusije, već političari koji pripremaju scenario rata sa Rusijom.

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