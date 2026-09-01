PUTIN SA SAMITA ŠOS ZALEDIO ZAPAD: Ruska ofanziva teče, 13 bataljona VSU opkoljeno, proces pregovora o Ukrajini je trenutno zamrznut

PREDSEDNIK Ruske Federacije Vladimir Putin pred novinarima u Biškeku zahvalio je predsedniku Kirgistana na besprekornoj organizaciji samita ŠOS-a.

Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/Profimedia, Depositphotos/EVER STOCK

Na pitanje novinara kakav je potencijal širenja ŠOS-a, Putin je odgovorio da je organizacija formirana je kako bi se sprečili konflikti i radi rada na bezbednosti.

-Veoma brzo je postalo jasno da se na takvoj platformi mogu razmatrati i druga pitanja, dodao je on.

Kao primer naveo je pitanja u sferi kulture, borbe protiv trgovine drogom i druga.

-Mi smo za to da se organizacija širi i ostane otvorena, poručio je Putin.

U ŠOS-u niko nikome ništa ne nameće, sve odluke koriste svim članicama, dodao je on.

Govoreći o pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, ruski lider je rekao:

"Ako neko može konkretno da doprinese, mi smo za. Jedino što ne želimo je da se nešto besmisleno vrti u krug. Ako neko želi pozitivno da doprinese pregovornom procesu koji je zamrznut, mi smo za".

Pregovarači Džared Kušner i Stiven Vitkof su uvek dobrodošli u Moskvi, poručio je on. Prema njegovim rečima, pregovori moraju da imaju konkretan sadržaj.

Kontakti između obaveštajnih agencija uvek postoje, čak i tokom najtežih perioda Hladnog rata, primetio je Putin, komentarišući posetu direktora CIA Džona Retklifa Moskvi.

Putin je naglasio da ima objektivnu sliku o tome šta se dešava u zoni Specijalne vojne operacije.

Rekao je da je upravo razgovarao sa načelnikom Generalštaba Gerasimovim i da dobija informacije iz različitih izvora, a da će se ukrajinske snage će se rasuti. Uprkos izazovima, ruske trupe povećavaju tempo svoje ofanzive u zoni SVO, a oslobađanje Donjecke Narodne Republike teče po planu, naglasio je Putin.

Ruski predsednik je istakao da je oslobođen Svjatogorsk u DNR.

On je napomenuo da ruske jedinice već opkoljavaju Družkovku i približavaju se Slavjansku i Kramatorsku, koji su udaljeni između 1,5 i 3 kilometra u različitim oblastima. Osim toga, Ruska Federacija se nosi sa izazovom koji predstavlja razvoj bespilotnih letelica.

Prema njegovim rečima, grupa "Zapad" je blokirala veliku grupu ukrajinskih snaga na istočnoj obali Krasnooskolskog jezera - 13 bataljona je opkoljeno.

-Uveren sam da će svi zadaci biti ostvareni, istakao je on.

Ruska vojska je dobila naređenje da pokrene velike udare odmazde na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, rekao je Putin.

Govoreći o pretnjama lidera kijevskog režima Vladimira Zelenskog civilnom vazdušnom saobraćaju u ruskom vazdušnom prostoru, šef ruske države je poručio:

-S teroristima se ne pregovara. Ako se takve tragedije budu dešavale, naći ćemo čime da odgovorimo. Neka niko ne sumnja u to.

Prenos obraćanja ruskog predsednika možete da pratite uživo na televiziji RT Balkan.

Ruski predsednik danas završava učešće na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Biškeku.

(rt.rs)

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