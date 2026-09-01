AMERIČKA MORNARICA BANKROTIRALA: Rakete lete, a kasa prazna — evo koliko Mornaricu SAD košta sukob sa Iranom!

TRAMPOV rat protiv Irana doveo je američku vojsku u tešku finansijsku krizu, pri čemu je američka mornarica primorana da prebacuje novac sa svojih računa za plate i drugih izvora kako bi pokrila troškove borbe, pokazuju dokumenta u koja je "Gardijan" imao uvid, kao i izjave zvaničnika i analitičarima odbrane.

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Mark Peña/Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Cesar Nungaray/U.S. Navy

Američko-izraelska operacija, koja je iscrpela američke zalihe municije i izazvala odmazdne iranske napade koji su uništili strateške baze širom Bliskog istoka, vrši pritisak na budžete cele vojske.

Jedan memorandum Pentagona o finansiranju mornarice upozorava da postoje "manjkovi na računima plata" zbog toga što ih odeljenje "arči" radi finansiranja borbenih operacija.

Stručnjaci i bivši zvaničnici kažu da se računi brzo prazne. "Kasica prasica je razbijena", rekao je Harlan Ulman, penzionisani mornarički oficir. Ulman je član Nacionalne komisije za budućnost mornarice, ali naglašava da ne govori u ime komisije.

Jedan zvaničnik i jedan radnik na ugovor u mornarici rekli su da je održavanje objekata na kopnu koje nije hitno odloženo zbog finansijske krize.

Kada je Tramp započeo rat 28. februara, brzo je opteretio postojeće budžete vojske – posebno budžet mornarice, koja je ne samo pomogla u pokretanju početnog talasa napada, već je kasnije bila odgovorna za opsežnu pomorsku blokadu. Bela kuća je na kraju zatražila od Kongresa hitna sredstva za plaćanje ratnih napora, ali izgledi da će zahtev biti odobren su mali usred nepopularnosti rata.

Foto: US NAVY/Chief Petty Officer Darren Moore/Petty Officer 3rd Class Jasmin A/European Security & Defense

Zvaničnik mornarice koji je upućen kako služba planira da reši nedostatke, rekao je da se novac preusmerava na maštovite načine. "Novac za plate", rekao je, "je opljačkan da bi se platili nepredviđeni troškovi u inostranstvu i nadoknađuje se novcem koji nije potrošen."

Budžet mornarice za 2026. godinu, skoro 300 milijardi dolara, sadrži različite grupe novca koje je Kongres dodelio za različite potrebe: osoblje, brodogradnju, nabavku specifičnih sistema naoružanja i "operacije i održavanje", svakodnevno funkcionisanje flote i njenih baza. Zakon ograničava način na koji se novac može preraspodeliti u svim tim grupama novca.

Ovo pitanje se povremeno pojavljivalo na nekim saslušanjima na Kapitol Hilu. Suzan Kolins je na saslušanju Odbora za budžet Senata 21. jula rekla: "Rečeno mi je da se neke vojne službe suočavaju sa kratkoročnim izazovima solventnosti." Jedan službenik je rekao da je mornarica jedna od službi na koje je Kolins mislila.

U saopštenju, portparol mornarice je rekao da sredstva za održavanje i operacije nisu iscrpljena. "Ministarstvo mornarice", navodi se u saopštenju, "aktivno upravlja svojim resursima kako bi blagovremeno ispunilo tekuće obaveze isplata. Nastavljamo da tesno sarađujemo sa Kongresom kako bismo se pozabavili tekućim operativnim zahtevima i održali naše osoblje i spremnost tokom cele fiskalne godine."

Unutar službe, nedostatak gotovine nije tajna. "Oni jednostavno ne govore javno o tome", rekao je Tod Harison, vojni analitičar u konzervativnom Američkom institutu za preduzetništvo. "I verujem da je to namerna odluka civilnih lidera u Pentagonu, počev od ministra, da je to iz političkih razloga, da ne žele da izgleda kao da štete budućoj vojnoj spremnosti zbog rata koji sve više postaje politička obaveza."

"SUOČAVAMO SE SA KRITIČNIM NEDOSTACIMA"

Vojska je znala da kriza dolazi. Sredinom maja, admiral Daril Kodl, šef pomorskih operacija, upozorio je Kongres da će kriza pogoditi u julu. "Budžet za fiskalnu godinu 2026. nije predvideo 'Epski bes'", rekao je. "Bojim se da ću morati da počnem da donosim odluke u tom vremenskom okviru o tome kako ću generisati snage. To bi moglo da napravi razlike između načina na koji izvodim vežbe, načina na koji izvodim rutinske operacije kako bih se uverio da... imam sredstva potrebna za nastavak ratnih napora za 'Epski bes'."

Pit Hegset je tražio od Kongresa hitno finansiranje, tvrdeći da će se bez njega vojska suočiti sa "kritičnim nedostacima". Ministar odbrane je svedočio da je rat u Iranu koštao 35,7 milijardi dolara, ali nije jasno da li je to potpuni obračun troškova rata.

Kada je Trampova administracija zatražila od Kongresa 67 milijardi dolara hitnih sredstava za Ministarstvo odbrane, nije precizirala koliko će to biti za mornaricu.

Predstavnički dom je u julu usvojio zakon o odbrani od 1,15 biliona dolara i posebno budžetsko ovlašćenje koje bi obezbedilo 73 milijarde dolara za rat u Iranu, ali je malo verovatno da će bilo šta od toga postati zakon.

Ulman je primetio da je tokom ratova u Iraku i Avganistanu finansiranje bilo više dostupno od strane Kongresa jer su ti sukobi bili odobreni rezolucijom. "Ne postoji ovlašćenje za upotrebu sile u ovom slučaju. Da li je Kongres obavezan da plati za sukob koji nije odobrio?", rekao je.

"OSTALI SU BEZ NOVCA"

Činjenica da je mornarica "švorc" – ili barem za sada bez novca – može biti svojevrsni šamar za Trampa.

Predsednik je često pominjao ono što vidi kao svoju srodnost sa Teodorom Ruzveltom, koji je bio predsednik od 1901. do 1909. godine i predsedavao je širenjem američke mornarice, raspoređujući takozvanu "Veliku belu flotu" koja je plovila po celom svetu. Umesto "Velike bele flote", Trampova administracija je prihvatila termin "Zlatna flota". Među njegovim pomorskim ambicijama su planovi za mamutske brodove "klase Tramp" – najveće bojne brodove u istoriji SAD.

Trampov mikromenadžment je uključivao usmeravanje mornarice da redizajnira nosač aviona tako da lansira mlaznjake parnim i hidrauličnim sistemom katapulta, a ne elektromagnetnim sistemom. Kako je izvestio "Gardijan", svake godine od 2017. iznosi mišljenje o svojim preferencijama u vezi sa katapultima za lansiranje nosača aviona.

Međutim, u ovom trenutku, finansiranje rata bez jasne završne igre je glavni izazov. Bivši vojni oficir koji sada radi za kompaniju za ugovaranje radova sa mornaricom, a koji je obavešten o nedostacima, rekao je: "Na*ebali su. Uništili su sve svoje oružje; uništili su sve svoje brodove; ostali su bez novca."

(rt.rs)

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