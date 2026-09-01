I DALJE AKTIVAN POŽAR U OKOLINI TREBINJA: Slabog je intenziteta i daleko je od naselja
POŽAR u okolini Trebinja i dalje je aktivan, ali gori daleko od naselja i slabijim intenzitetom, preneo je danas RTRS.
Vatrogasci na terenu nadgledaju požarnu zonu, a helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske obavio je više naleta u rejonu sela Grabovica kako bi se ugasila i preostala žarišta požara i sprečilo njegovo ponovno aktiviranje.
Zbog stabilizacije situacije, više na požarištu nisu angažovani pripadnici vatrogasnih jedinica iz Istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog, navodi RTRS.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
STIHIJA POD KONTROLOM: Nastavlja se gašenje požara na Stolovima
01. 09. 2026. u 13:31
ILjUŠIN GASI NA RAVNOJ GORI: Situacija u Deliblatskoj peščari stabilna
31. 08. 2026. u 16:29
BUKTI NA RAVNOJ GORI: Vatra zahvatila makiju i nisko rastinje na oko deset hektara
30. 08. 2026. u 21:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)