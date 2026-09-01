I DALJE AKTIVAN POŽAR U OKOLINI TREBINJA: Slabog je intenziteta i daleko je od naselja

POŽAR u okolini Trebinja i dalje je aktivan, ali gori daleko od naselja i slabijim intenzitetom, preneo je danas RTRS.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Vatrogasci na terenu nadgledaju požarnu zonu, a helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske obavio je više naleta u rejonu sela Grabovica kako bi se ugasila i preostala žarišta požara i sprečilo njegovo ponovno aktiviranje.

Zbog stabilizacije situacije, više na požarištu nisu angažovani pripadnici vatrogasnih jedinica iz Istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog, navodi RTRS.

Tanjug

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