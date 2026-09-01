ENCO FERNANDEZ VRAĆA REKORD U SVOJE RUKE: Sve je gotovo, Čelsi i Siti se dogovorili - Argentinac postaje "građanin" za vrtoglavu sumu novca

Argentinac će posle samo nekoliko sezona da napusti Čelsi i postane jedno od najvećih pojačanja Mančester sitija.

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Prema informacijama iz Italije, engleski šampion je postigao načelni dogovor sa Čelsijem o transferu Enca Fernandesa, a obeštećenje bi moglo da iznosi čak 144 miliona evra.

Pregovori su u poodmakloj fazi, a namera svih strana je da posao bude završen pre zatvaranja prelaznog roka. Italijanski novinar Đanluka Di Marcio navodi da argentinski vezista čeka lekarske preglede, nakon čega bi trebalo da uslede i poslednji koraci ka realizaciji transfera.

Fernandes bi u Mančester sitiju ponovo sarađivao sa Encom Mareskom, koji mu je bio trener u Čelsiju, a sada predvodi klub sa „Etihada“ posle odlaska Pepa Gvardiole.

Pon ovo na vrhu britanske liste

Ako transfer bude realizovan za oko 140 miliona evra, odnosno 125 miliona funti, Enco Fernandes će ponovo biti najskuplji fudbaler u istoriji britanskog fudbala.

Argentinac je to već bio u januaru 2023. godine, kada je iz Benfike prešao u Čelsi za tadašnji britanski rekord od 106,8 miliona funti. U međuvremenu je taj rekord oborio Aleksander Isak, koji je iz Njukasla prešao u Liverpul za 125 miliona funti.

Međutim, Fernandes sada ima priliku da se vrati na prvo mesto. Dogovor Mančester sitija i Čelsija vredan 144 miliona evra izjednačio bi aktuelni britanski rekord, pa bi Argentinac ponovo bio jedan od najskupljih transfera ikada realizovanih u engleskom fudbalu.

Na svetskoj listi Fernandes bi, sa oko 140 miliona evra, takođe bio u samom vrhu. Ispred njega bi ostali Nejmar, koji je 2017. prešao iz Barselone u Pari Sen Žermen za 222 miliona evra, Kilijan Mbape sa 180 miliona i Usman Dembele sa 148 miliona evra.

Kraj u Čelsiju obeležili zvižduci

Fernandesov mogući odlazak dolazi posle turbulentnog početka sezone u Čelsiju. U prvom kolu Premijer lige protiv Fulama počeo je utakmicu na klupi i ušao u igru u 65. minutu, ali je prilikom gotovo svakog kontakta sa loptom dočekivan zvižducima dela navijača.

Slična situacija dogodila se i nekoliko dana ranije na „Stamford Bridžu“, gde su pojedini navijači takođe kritikovali argentinskog vezistu.

Trener Čelsija Ćabi Alonso nije želeo da potvrdi da li će Fernandes ostati u klubu, ostavivši otvorenu mogućnost njegovog odlaska.

„Videćemo. Želimo ono što je najbolje za ekipu i zato smo doneli odluke protiv Lutona i danas. Šta god da se dogodi do utorka popodne, moramo da budemo spremni“, poručio je španski stručnjak.

Ponovni susret sa Mareskom

Ukoliko transfer bude realizovan, Fernandes će ponovo raditi sa Mareskom. Argentinac je svojevremeno javno stao u odbranu italijanskog trenera posle njegovog odlaska iz Čelsija i kritikovao način na koji je klupsko rukovodstvo donelo tu odluku.

„Ne razumem to. Ponekad postoje stvari koje mi kao igrači ne razumemo, način na koji pokušavaju da upravljaju određenim stvarima“, rekao je tada Fernandes.

Sada bi njih dvojica mogli ponovo da se sretnu, ali ovoga puta u Mančesteru, gde bi Argentinac trebalo da bude jedan od nosilaca novog projekta Mančester sitija.

Čelsi već traži zamenu

Dok se radi na Fernandesovom odlasku, Čelsi već razmatra moguće zamene. Jedno od imena na listi je Manu Kone, vezista Rome.

Mančester siti, sa druge strane, prolazi kroz veliku rekonstrukciju veznog reda, a dolazak Fernandesa predstavljao bi jedan od najznačajnijih poteza u izgradnji novog tima.