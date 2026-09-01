"RADUJEMO SE NJIHOVOM UČEŠĆU NA EKSPO 2027": Vučić nakon komemorativnog sastanka, održao važne razgovore sa delegacijama zemalja Nesvrstanih

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja. Potom je održao sastanke sa delegacijama zemalja članica Pokreta nesvrstanih.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ JADRANKA ILIĆ



Sastanak sa ministrom za parlamentarne odnose i manjinska

pitanja Republike Indije Kirenom Ridžidžuom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom za parlamentarna i manjinska pitanja Republike Indije Kirenom Ridžidžuom.

- Dobar i sadržajan razgovor sa Kirenom Rijijuom o daljem razvoju odnosa Srbije i Indije i načinima da veliki potencijal koji postoji između naših zemalja pretvorimo u još više konkretnih rezultata, novih investicija i zajedničkih projekata.

Nakon veoma dobrih sastanaka koje sam u februaru u Nju Delhiju imao sa predsednicom Droupadi Murmu i premijerom i prijateljem Narendrom Modijem, nastavljamo da gradimo još bliže odnose sa jednom od najvažnijih zemalja sveta.

Indija je danas jedna od najvažnijih ekonomskih i tehnoloških sila sveta, a veliki prostor za saradnju vidimo u veštačkoj inteligenciji, informacionim tehnologijama, poljoprivredi, farmaceutskoj industriji i turizmu, kao i u povećanju trgovinske razmene i prisustvu indijskih kompanija na našem tržištu.

Potvrđeno učešće Indije na EXPO 2027 Beograd daje dodatni zamah našim vezama i otvara priliku da Beograd bude mesto novih susreta privrednika, ideja i poslova. Razgovarali smo i o mogućoj poseti premijera Modija Beogradu, kao i o uspostavljanju direktne avio-linije između Beograda i Nju Delhija u narednih godinu dana, što bi dodatno približilo naše zemlje i ljude.

Pred nama je mnogo prostora da odnose dve zemlje podignemo na viši nivo i uveren sam da ćemo tu priliku umeti da iskoristimo - istakao je Vučić.

Sastanak sa prvim zamenikom ministra spoljnih poslova Republike Kube Herardom Penjalverom Portalom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa prvim zamenikom ministra spoljnih poslova Republike Kube i specijalnim izaslanikom predsednika Republike Kube Penalverom Portalom Gerardom.

- Sa Penalverom Portalom Gerardom razgovarao sam o daljem unapređenju odnosa Srbije i Kube i našem iskrenom i čvrstom prijateljstvu, izgrađenom na međusobnom poštovanju, razumevanju i podršci onda kada je ona najpotrebnija.

Posebnu simboliku ovom susretu daje značaj Pokreta nesvrstanih zemalja za obe države. Više od 120 godina bliskosti naših naroda, dodatno učvršćene kroz zajedničko delovanje u okviru Pokreta, predstavljaju snažan temelj za sve ono što možemo da uradimo u budućnosti.

Želimo da odličan politički dijalog prati konkretnija saradnja u poljoprivredi, medicini, farmaceutskoj industriji, energetici, novim tehnologijama i turizmu, gde postoji veliki potencijal koji možemo bolje da iskoristimo. EXPO 2027 Beograd, na kojem će Kuba učestvovati, biće prilika da otvorimo nove kontakte i poslove i još više približimo naše zemlje i narode.

Nastavićemo da čuvamo ono što smo zajedno gradili generacijama i da tom prijateljstvu damo novu snagu u godinama pred nama - istakao je predsednik.

Sastanak sa ministrom nacionalne odbrane Libanske Republike

Mišelom Menasom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom nacionalne odbrane Libana Mišelom Menasom.

- Sa ministrom odbrane Libana Mišelom Menasom razgovarao sam o odnosima naših zemalja i mogućnostima da dodatno osnažimo veze koje počivaju na dugom i iskrenom prijateljstvu.

Solidarnost sa libanskim narodom pokazali smo i upućivanjem humanitarne pomoći, potvrđujući da Srbija ostaje uz svoje prijatelje kada im je najpotrebnije.

Zahvalan Libanu što je potvrdio učešće na EXPO 2027 Beograd siguran da će predstavljanje ove prijateljske zemlje biti još jedan lep simbol bliskosti naših naroda - naveo je predsednik na Instagramu.

Sastanak sa ministrom spoljnih poslova Republike Angole

Predsednik Vučić se potom sastao sa ministrom spoljnih poslova Republike Angole Teteom Antoniom.

- Sa ministrom spoljnih poslova Angole Teteom Antonijom razgovarao sam o daljem jačanju odnosa naših zemalja i mogućnostima za unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Srbija i Angola neguju višedecenijske prijateljske veze i odlične političke odnose, koji predstavljaju snažnu osnovu za dalje unapređenje ekonomske saradnje.

Posebno sam zahvalan Angoli na doslednom i principijelnom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, što predstavlja još jednu potvrdu iskrenog prijateljstva naših zemalja. U tom duhu nastavljamo da jačamo naše odnose i širimo saradnju, a učešće Angole na Ekspo 2027 biće dodatna prilika za još snažnije povezivanje Srbije i Angole - poručio predsednik posle susreta.

Sastanak sa predsednikom Savezne Republike Somalije

Predsednik Vučić sastao se s predsednikom Savezne Republike Somalije Hasanom Šeikom Mohamudom.

- Sa posebnim zadovoljstvom ugostio sam danas u Beogradu predsednika Savezne Republike Somalije Hasana Šeika Mohamuda sa kojim sam razgovarao o bilateralnim odnosima naših zemalja, mogućnostima za njihovo dalje unapređenje, kao i o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Naš susret ima dodatni značaj uoči obeležavanja 65 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih, jubileja koji nas podseća na dugu tradiciju prijateljstva naših zemalja i predstavlja priliku da tim odnosima damo novi podsticaj.

Tokom sastanka sam istakao značaj snažnijeg razvoja ekonomske saradnje, posebno imajući u vidu potencijale koji još nisu dovoljno iskorišćeni. U tom smislu, prostor za konkretnije povezivanje vidimo pre svega u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, građevinarstvu i drugim oblastima u kojima srpske kompanije svojim znanjem, iskustvom i kapacitetima mogu da budu pouzdan partner. Uveren sam da upravo kroz takve konkretne projekte možemo dodatno da osnažimo naše ekonomske veze i damo novu dimenziju ukupnim odnosima Srbije i Somalije.

Zahvalio sam i na podršci Srbiji prilikom izbora za domaćina EXPO 2027 i radujemo se učešću Somalije na Ekspo 2027. Uveren sam da će to biti još jedna prilika da naše višedecenijsko prijateljstvo obogatimo novim sadržajem i otvorimo prostor za još snažnije odnose Srbije i Somalije - naveo je tim povodom predsednik u svojoj objavi na društvenim mrežama.



Sastanak sa predsednikom Republike Gane Džonom Dramanijem Mahamom

Prvi sastanak danas je sa predsednikom Gane Džonom Dramanijem Mahamom.

Tim povodom se oglasio i predsednik na Instagramu.

- Sa predsednikom Gane Džonom Dramanijem Mahamom razgovarao sam o daljem razvoju bilateralnih odnosa i konkretnim mogućnostima za unapređenje saradnje naših zemalja. Srbija i Gana imaju čvrste veze i dugogodišnje međusobno poštovanje, a zajednički cilj nam je da ih dodatno osnažimo u svim oblastima od obostranog interesa.

Srbija sa velikim poštovanjem pamti Kvamea Nkrumaha, jednog od najznačajnijih afričkih državnika, inicijatora i osnivača Pokreta nesvrstanih i učesnika istorijske Beogradske konferencije 1961. godine. Na temeljima odnosa koje su gradile prethodne generacije želimo da stvaramo nove prilike za saradnju Srbije i Gane.

Zahvalan predsedniku Mahami i Gani na čvrstom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i na odluci o povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Srbija ume da ceni i nikada neće zaboraviti prijatelje koji su uz našu zemlju kada je to najvažnije.

Razgovarali smo o velikom prostoru za snažnije ekonomske veze, naročito u poljoprivredi, infrastrukturi, informacionim tehnologijama, obrazovanju i investicijama, kao i o konkretnim projektima koji bi povezali naše privrede i kompanije.

Pozvao sam predsednika Mahamu da dođe u bilateralnu posetu Srbiji, kao i da bude naš gost na svečanoj ceremoniji otvaranja Ekspo 20277 na kojem će Gana učestvovati. Uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo još bliže odnose između naših država i naroda - naveo je Vučić.

Otvaranje plenarnog zasedanja

Sve je spremno za početak Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Palati Srbija.

Prvi se obratio Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije, koji je poželeo dobrodošlicu svima

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić je na početku svog obraćanja zahvalio svima što su došli u Beograd i što su deo ove važne konferenicije.

- Srećan sam što imam priliku da vas ugostim, posle tačno 65. godina od kada smo osnovali Pokret nesvrstanih - kazao je on.

Vučić je dodao da je jako važno pamtiti reči ljudi koji su bili na osnivanju Pokreta nesvrtanih zemalja.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić(STF)

- Gamal Abdal Naser je podsećao da naša sloboda nije poklonjena, već izvojevana. Sukarno nas je podsećao da je glas malih nacija snažniji od bilo kog arsenala oružja. Jugoslavija, i danas Srbija, smatraju da se mir ne čuva strahom, već neprekidnim dijalogom i očuvanjem suvereniteta svake zemlje - rekao je predsednik Srbije.

- Stav Jugoslavije je bio da se mir ne čuva strahom, već dijalogom, poštovanjem i suverinitetom svake države. Ovi velikani su postavili čvrste temelje za najdemokrastskiju platformu UN, gde se odluke donose dijalogom svih onih koji dele isti san o slobodi... Pokret nesvrstanih je najsnažnije uporište multilateralizma i uporišta da svet treba da pripada svima. Prvirženi su osnovnim načelima UN po kojem glas svih nezavinsih zemalja ima težinu bez obzira na veličinu i bogastvo - rekao je on.

Dodaje da Srbija čuva te vrednosti, te ističe da je zahavalan što veliki broj zemalja ovog pokreta čuva teritorijalni integritet Srbije.

- Naša partnervsta nisu uspomena na prošlost, već delotvorno savzeništvo koje se potvrđuje... Želim vam toplu dobrodošlicu u Srbiju i Beograd, grad koji poznaje vaše zastave - rekao je on.

Vučić kaže da mu je čast što ih pozdravlja u gradu koji je pre 6 i po decenija bio domaćin osnivanja Pokreta nesvrtsanih.

- Sa ponosom se sećamo tog 1. septembra, kada sus e sastali predstavnici naših država vođeni idejom da svet mora da počiva na saradnji. Želim da se podsetim samih poečtaka i 15. septembra i sasatnka u UN gde je nastala i legendarna fotografija 5 lidera koji su bili okupljeni oko ideje da ne treba sve odluke da se donose u samo velikim prestonicama. Svet je tada bio podeljen... U takvim oklnostima lideri nesvrstanih su imali hrabrosti da osnuju nešto drugačije, pokret u koje veličina ne određuje pravo glasa - kazao je on.

Ističe da današnja situacija podseća na period za kiji se verovalo da je odavno prevaziđen.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić(STF)

- Primena zaknoa jačeg su naša sve češća svakodnevnica. Nepoverenje među velikim silama, klimatske promene, razvoj tehmologija koji pored mogućnosti donosi i rizike - kazao je predsednik.

Vučić kaže da bi neki rekli da je ovo prevaziđen format, ali i da tvrdi da je to zabluda i da moraju da se okupljaju sami.

- Dovoljno smo jaki da pojedinačno vodimo svoje zemlje, ali i zajedno jaki da vodimo pokret koji nam je danas potreban više nego pre - rekao je on.

Vučić kaže da je potreba da se čuje glas svih, ne samo najmočnijih i da se razlike rešavaju razgovorm, veća nego ikada.

Istakao je da istorijske veze ovih zemalja danas treba da rade na uspostavljanu još opsežnije saradnje u više oblasti.

- Na Ušću, nedaleko odavde, rastu stabla koju su učesnici konferencije posadili. Danas nastavljamo tu tradiciju. To je lepi gest koji pokazuje šta bi diplomatija trebalo da ostavlja iza sebe. Srbija ne zaboravlja svoje prijatelje - rekao je on.

Prema rečima Vučića, pripadnost jednom regionu ne isključuje prijateljstvo sa drugim.

- Blizina sama po sebi nije dovoljna za bliskost, kao ni što hiljade kilometara ne treba da bude prepreka saradnji - kaže predsednik.

- To smo razumeli i 1961. kada su se okupile zemlje različitih kultura i sistema i koje su znale oko čega moraju da budu zajedno... Kada se međunarodno pravo krši moramo da ga branimo dosledno. To je za Srbiju pitanje od vitalnog značaja... U želji da pronađemo rešenje za pitanje KiM ostajemo dosledni povelji UN, jer pravo mora da bude isto za sve - kazao je Vučić.

Podsetio je da je Srbija uvek bila tu kada je teško i u prirodnim nepogodama i pandemijama, za svoje prijatelje i partnere.

Pomenuo je i čudo u Osaki, kada su naši stručnjaci izgradili objekte i hale za samo nešto više od 100 dana i da se oni i danas koriste.

- Više trgovine, investicija, studenta koji nam dolaze, naši ljudi koji odlaze vama, i više svega od čega građani mogu da imaju korist - kazao je on i naveo 3 nove inicijative za saradnju.

- Prva je Nesvrstani-digitalno, fokusirana na razvoj znanja, stručnosti i razvoj kapacitetaza razvo za digitalne komunikacije i bezbednosnu infrastrukturu. Ona će da okupi znanje i prenos tehnologija, i saradnju samodelima AI i stipendije za mlade inženjere iz Pokerta nesvrstanih kako bi se vratili... Druga je pokretanje filmskog festivala Pokreta nesvrstanih, koja će okupiti kulturne institucije i kreativne zajdenice iz svih zemalja. To će biti dodatno ojačano tokom Ekspa. Treća je seminar za mlade diplomate zemalja Pokreta nesvrstanih. Ekspo 2027 u Beogradu će takođe biti prilika za nas i za mnoge od naših prijatelja, da budu sa nama, prestave svoje zemlje i pokrenu nove poslovne saradnje. Prijavilo se više do 140 učesnica iz svih zemalja sveta i drago mi je što će to biti Ekspo u Jugoističnoj Evropi u 21. veku. Zato ga ne posmatramo isknjučivo kao srpski projekat - otkrio je predsednik.

Vučić je rekao da veruje da će mnogi otići iz Beograda sa bogatijom slikom o svemu od one sa kojom su došli.

- Bićemo spremni sa svima da razgoavramo i branimo međuanrodno pravo i pravo svake države da nude uvažena - rekao je on.

Obraćanje potpredsednice Republike Ugande Džesika Alupo

Alupo se na početku zahvalila svima na dobrodošlici i prenela pozdrave od predsednika Republike Ugande.

Ona je pročitala poruku predsednika Ugande, Joverija Kabutemusevinija.

Foto: Printskrin/Novosti

Nakon uvodnih obraćanja i fotograsinja, nastavljene su aktivnosti i obraćanja učesnika.

Sednicom je predsedavao premijer Srbije Đuro Macut.

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