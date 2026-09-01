Fudbal

Loš dan za Vladana Milojevića: Šangaj eliminisan iz FA kupa!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

01. 09. 2026. u 18:33

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NEĆE ovaj dan po dobrom pamtiti Vladan Milojević. Njegov Šangaj eliminasan je u četvrtfinalu FA Kupa Kine. Bolji je bio Dalijan sa 1:0.

Лош дан за Владана Милојевића: Шангај елиминисан из ФА купа!

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Utakmica je dobro krenula za ekipu srpskog stručnjaka. Igrao se 8. minut kad je golman domaćeg tima Huang Žihao dobio direktan crveni karton.

Dominirao je Šangaj u prvom poluvremenu, ali to nije bilo dovoljno da se zatrese mreža gola koji je čuvao rezervista Liju Veiguo.

Dalijan je sa igračem manje šokirao goste u 54. minutu. Siguran sa bele tačke bio je iskusni Rumun Nikolae Stančiju.

Od tog momenta sve je krenulo nizbrdo za ekipu bivšeg trenera Crvene zvezde. U 77. minutu Saulo Mineiro je takođe dobio crveni karton i do kraja utakmice se igralo 10 na 10.

Rezultat je ostao nepromenjen, pa će Dalijan u polufinalu igrati protiv pobednika meča Junan - Čongking.

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