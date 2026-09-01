Loš dan za Vladana Milojevića: Šangaj eliminisan iz FA kupa!
NEĆE ovaj dan po dobrom pamtiti Vladan Milojević. Njegov Šangaj eliminasan je u četvrtfinalu FA Kupa Kine. Bolji je bio Dalijan sa 1:0.
Utakmica je dobro krenula za ekipu srpskog stručnjaka. Igrao se 8. minut kad je golman domaćeg tima Huang Žihao dobio direktan crveni karton.
Dominirao je Šangaj u prvom poluvremenu, ali to nije bilo dovoljno da se zatrese mreža gola koji je čuvao rezervista Liju Veiguo.
Dalijan je sa igračem manje šokirao goste u 54. minutu. Siguran sa bele tačke bio je iskusni Rumun Nikolae Stančiju.
Od tog momenta sve je krenulo nizbrdo za ekipu bivšeg trenera Crvene zvezde. U 77. minutu Saulo Mineiro je takođe dobio crveni karton i do kraja utakmice se igralo 10 na 10.
Rezultat je ostao nepromenjen, pa će Dalijan u polufinalu igrati protiv pobednika meča Junan - Čongking.
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