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Suze radosnice obišle svet! Adriana Vilagoš rekordom donela zlato Srbiji, Hrvatica joj gledala u leđa!

Новости онлине/С.С.

01. 09. 2026. u 20:46

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Veliki uspeh srpske atletike ostvaren je na Mediteranskim igrama.

Сузе радоснице обишле свет! Адриана Вилагош рекордом донела злато Србији, Хрватица јој гледала у леђа!

AP Photo/Matthias Schrader

Reprezentativka Srbije Adriana Vilagoš je u bacanju koplja, posle Ivane Španović i Aleksandrije Mitrović (bronzana odličja), osvojila novu medalju u bacanju koplja, ovoga puta zlatnu, istorijsku u ovoj disciplini, pošto je hicem u poslednjoj seriji postavila najbolji rezultat sezone i rekord Igara sa 65.93 metara zablistala!

Ovim rezultatom, srpska reprezentativka nadmašila je sopstvene mogućnosti, pa otuda i ne čude suze radosnice posle ogromnog podviga načinjenog u Tarantu.

Posle Evropskog prvenstva u Birmingemu, gde je osvojila treće mesto i bronzanu medalju, potom i korektnog izdanja u Lozani na Dijamantskoj ligi, Adriana je opet obradovala naciju i ovoga puta završila iznad konkurencije. Ostavila je iza sebe: Julenmi Agilar iz Španije, koja je sve vreme vodila sa 65.39 i Sara Kolak iz Hrvatske sa 62.64.

Vilagoš je od početka bila na trećem mestu, jer su rivalke podigle lestvicu vrlo visoko. Španska atletičarka bacila je lični rekord, a Sara, sa kojom je tokom Evropskog prvenstva ujedinila region, takođe je bila iznad Srpkinje.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Onda je Adriana sa 61.64 i 61.26 u četvrtoj i drugoj seriji, imala i rezultate od 60.88, 58.83 i 58.56 metara, ali je najbolje sačuvala kraj i tako srušila najdalji rezultat u istoriji Mediteranskih igara, odbranivši zlato sa prethodnih Igara u Oranu.

Marija Vučenović je takođe nastupila i uspela je da zauzme osmu poziciju sa bačenih 57.37 metara.

Adriana već za nekoliko dana učestvuje u finalu Dijamantske lige u Briselu, u koje se plasirala na deobi prvog mesta, uz isključivo pozicije na podijumu tokom cele sezone.

Kasnije, sredinom meseca čeka je i debi na novom takmičenju, Ultimativnom svetskom prvenstvu, na kojem će Srbiju predstavljati i Angelina Topić.

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