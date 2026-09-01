Ruski heroj dobija spomenik u Srbiji: On i hiljade dobrovoljaca položili su živote za ovu zemlju

U GORNjEM Adrovcu i manastiru Svetog Romana Đuniškog u organizaciji Pravoslavne Eparhije niške sutra će biti svečano obeležena 150. godišnjica bitke kod Gornjeg Adrovca – jednog od najznačajnijih događaja Srpsko-turskog rata 1876. godine, u kojem je život položio ruski dobrovoljac, pukovnik Nikolaj Rajevski.

Foto: pritnskrin rt.rs

Ruski dom u Beogradu je objavio ekskluzivne kadrove postavljanja spomenika pukovniku Nikolaju Rajevskom u manastiru Svetog Romana kod sela Đunis, gde počiva srce ruskog heroja.

U svečanoj ceremoniji će učestvovati visoki ruski i srpski zvaničnici, kao i najpoznatiji ruski crkveni Hor Sretenjskog manastira iz Moskve.

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Pukovnik Nikolaj Rajevski, koji je postao simbol ruskog dobrovoljačkog duha i bratstva srpskog i ruskog naroda, poticao je iz čuvene vojne dinastije, bio je unuk heroja Otadžbinskog rata 1812. godine generala Nikolaja Rajevskog i potomak velikog ruskog naučnika Mihajla Lomonosova. Tokom Srpsko-turskog rata, započetog leta 1876. godine, komandovao je desnim krilom srpske vojske, koje je gotovo napola bilo sastavljeno od ruskih kadrovskih oficira-dobrovoljaca. Već u avgustu iste godine pukovnik je poginuo junačkom smrću "za prijatelje svoje", u jednoj od ključnih bitaka kod sela Gornji Adrovac.

Ukupno je na Balkan došlo između 4.000 i 5.000 ruskih dobrovoljaca, od kojih je više od polovine poginulo. Pogibija Rajevskog postala je jedan od najsimboličnijih gubitaka tog rata. Kasnije, 1902-1903. godine, na mestu njegove pogibije, sredstvima majke heroja, podignut je spomen-hram Svete Trojice, po projektu arhitekte Aleksandra Brunija, sa freskama po skicama Viktora Vasnecova, a sam Rajevski, prema mišljenju mnogih stručnjaka, poslužio je kao prototip grofa Vronskog u romanu Lava Tolstoja "Ana Karenjina".

(rt.rs)

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