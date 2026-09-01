Ruski heroj dobija spomenik u Srbiji: On i hiljade dobrovoljaca položili su živote za ovu zemlju
U GORNjEM Adrovcu i manastiru Svetog Romana Đuniškog u organizaciji Pravoslavne Eparhije niške sutra će biti svečano obeležena 150. godišnjica bitke kod Gornjeg Adrovca – jednog od najznačajnijih događaja Srpsko-turskog rata 1876. godine, u kojem je život položio ruski dobrovoljac, pukovnik Nikolaj Rajevski.
Ruski dom u Beogradu je objavio ekskluzivne kadrove postavljanja spomenika pukovniku Nikolaju Rajevskom u manastiru Svetog Romana kod sela Đunis, gde počiva srce ruskog heroja.
U svečanoj ceremoniji će učestvovati visoki ruski i srpski zvaničnici, kao i najpoznatiji ruski crkveni Hor Sretenjskog manastira iz Moskve.
(Video možete pogledati OVDE)
Pukovnik Nikolaj Rajevski, koji je postao simbol ruskog dobrovoljačkog duha i bratstva srpskog i ruskog naroda, poticao je iz čuvene vojne dinastije, bio je unuk heroja Otadžbinskog rata 1812. godine generala Nikolaja Rajevskog i potomak velikog ruskog naučnika Mihajla Lomonosova. Tokom Srpsko-turskog rata, započetog leta 1876. godine, komandovao je desnim krilom srpske vojske, koje je gotovo napola bilo sastavljeno od ruskih kadrovskih oficira-dobrovoljaca. Već u avgustu iste godine pukovnik je poginuo junačkom smrću "za prijatelje svoje", u jednoj od ključnih bitaka kod sela Gornji Adrovac.
Ukupno je na Balkan došlo između 4.000 i 5.000 ruskih dobrovoljaca, od kojih je više od polovine poginulo. Pogibija Rajevskog postala je jedan od najsimboličnijih gubitaka tog rata. Kasnije, 1902-1903. godine, na mestu njegove pogibije, sredstvima majke heroja, podignut je spomen-hram Svete Trojice, po projektu arhitekte Aleksandra Brunija, sa freskama po skicama Viktora Vasnecova, a sam Rajevski, prema mišljenju mnogih stručnjaka, poslužio je kao prototip grofa Vronskog u romanu Lava Tolstoja "Ana Karenjina".
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
MOGUĆ SASTANAK PUTINA, TRAMPA I SI ĐINPINGA: Putinov bliski pomoćnik kaže da jeste
01. 09. 2026. u 19:57
PRECIZNIJI AUTOMAT ZA SPECIJALNE JEDINICE:„Kalašnjikov“ predstavio novi AK-12+
01. 09. 2026. u 16:11
UZBUNA U KIJEVU! Oglasio se pukovnik Ignat: Ruske mlazne zveri NAPADAJU PETOSTRUKO JAČE!
31. 08. 2026. u 22:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)