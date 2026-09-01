ČVRST STISAK RUKE ZA ČVRST SAVEZ I POBEDU: Sastali se Putin i Pezeškijan, evo o čemu su razgovarali

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan i njegov ruski kolega Vladimir Putin održali su u utorak razgovore u glavnom gradu Kirgistana, Biškeku.

Foto Tanjug/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Pezeškijan se sastao i razgovarao sa ruskim predsednikom Putinom na marginama sastanaka Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) i formata „Šangaj plus“ u Biškeku.

Tokom sastanka razmotreno je i ocenjeno aktuelno stanje bilateralnih odnosa između Islamske Republike Iran i Rusije. Dve strane razgovarale su o načinima za jačanje i proširenje saradnje u različitim oblastima.

(Tanjug)