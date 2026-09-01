ORMUZ JE POD NAŠOM KONTROLOM Kalibaf: Iranske oružane snage u potpunosti kontrolišu moreuz

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da je potpuna kontrola nad Ormuskim moreuzom u rukama iranskih oružanih snaga i da će, ukoliko se američka opsada intenzivira, Iran definitivno odgovoriti vojnim sredstvima, preneli su iranski mediji.

Foto: Meysam Mirzadeh/Tasnim News Agency via AP

U svom prvom video-intervjuu, Kalibaf je, govoreći o najnovijoj situaciji u Ormuskom moreuzu, izjavio da "Amerika pokušava da provuče nekoliko brodova kroz moreuz poput lopova i krijumčara, ali se suočava sa otporom iranskih oružanih snaga“, prenosi Tasnim.

-Potpuna kontrola nad Ormuskim moreuzom je u rukama naših oružanih snaga. Nedavni napadi neprijatelja na našu zemlju su posledica našeg vršenja moći u Ormuskom moreuzu, a mi smo žestoko odgovorili na ove neprijateljske napade, rekao je Kalibaf.

Predsednik iranskog parlamenta je zapitao i ako je kontrola nad moreuzom u rukama Amerike, zašto je bilo potrebno da to ponavljaju svaki dan i napadaju iranska ostrva.

-Amerikanci lažno uveravaju brodove da mogu proći kroz moreuz, ali ti brodovi bivaju pogođeni", dodao je on.

Kalibaf je govorio i o obnovi vojnih kapaciteta Irana i spremnosti oružanih snaga, prenosi Tasnim.

-U proteklih 15 meseci, postigli smo napredak u vojnoj oblasti jednak jednoj deceniji. U svakom periodu rata, delovali smo i borili se bolje nego u prethodnim periodima. Procesi obnove i jačanja sposobnosti oružanih snaga u ofanzivnom i odbrambenom sektoru sprovode se najbolje što možemo, rekao je Kalibaf.

Ove mere su, kako je dodao, posledica autohtone prirode iranske tehnologije i omladine koja radi ovaj posao.

-Oružane snage koriste svaku priliku koju im pružimo da obnove svoju snagu i ne gube ni sat ni trenutak; danas je Iran bio u stanju da obnovi svoju vojnu snagu više nego neprijatelj, istakao je Kalibaf.

Dodao je da su udari koji su izvedeni na američke baze u raznim zemljama nakon prekida vatre imali strateško značenje.

-Mi kontrolišemo teren i naveli smo neprijatelja na zaključak da ne može da zaustavi naše rakete, naglasio je.

Kalibaf je rekao i da neprijatelj treba da zna da će Iran u narednim periodima rata biti dominantniji i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu.

Tanjug

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