Svet

ŠTA ĆE NA OVO REĆI IRAN? Amerikanci zapretili: Ormuz će postati beskoristan plovni put za dve godine

В.Н.

01. 09. 2026. u 17:17

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MINISTAR finansija SAD Skot Besent smatra da će u roku od dve godine Ormuski moreuz prestati da bude vitalna trgovačka ruta.

ШТА ЋЕ НА ОВО РЕЋИ ИРАН? Американци запретили: Ормуз ће постати бескористан пловни пут за две године

Foto: Mohd Izzuan Roslan / Alamy / Profimedia

„Za dve godine, Ormuski moreuz će biti praktično beskorisna voda“, rekao je Besent u intervjuu za Foks biznis.

Šef američkog Ministarstva finansija dodao je da će nafta biti transportovana kopnenim cevovodima, ali nije precizirao odakle niti kuda.

Ormuski moreuz ostaje ključna ruta za globalnu trgovinu energijom. Usred regionalnih tenzija, brodarski saobraćaj kroz njega je primetno opao.

Poslednjih dana, broj tranzitnih brodova je opao na samo šačicu, a veliki tankeri za naftu i prevoznici gasa praktično su prestali da koriste rutu. Pre eskalacije, približno jedna petina svetskih pošiljki nafte i tečnog prirodnog gasa prolazila je kroz moreuz.

(RIA Novosti)

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