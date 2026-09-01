Svet

"ČUDOVIŠTE" SE PRAVI POD ZEMLJOM IRANA: Teheran najavio da će na površinu izaći nešto od čega će neprijatelj da drhti

Милош Симеуновић
Miloš Simeunović

01. 09. 2026. u 16:49

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IRANSKA snage vojne protivvazdušne odbrane privode kraju razvoj novih domaćih sistema za koje ne postoje poznati inostrani ekvivalenti, a koji će nakon završetka tehničkih i pravnih procedura ući u fazu proizvodnje, izjavio je komandant ovih snaga.

ЧУДОВИШТЕ СЕ ПРАВИ ПОД ЗЕМЉОМ ИРАНА: Техеран најавио да ће на површину изаћи нешто од чега ће непријатељ да дрхти

Foto: AI generated

Brigadni general Alireza Elhami, komandant snaga protivvazdušne odbrane iranske vojske, rekao je da se nova rešenja postepeno pretvaraju u operativne sisteme i da za njih ne postoji poznat ekvivalent u inostranstvu, prenosi Mehr. 

On je naveo da su iranske snage protivvazdušne odbrane tokom 40-dnevnog rata upotrebile deo domaćih sistema, koji su, prema njegovim rečima, pomogli u obaranju više od 200 neprijateljskih letelica.

Elhami je istakao da je ograničeno znanje protivnika o specifikacijama, mogućnostima i načinima upotrebe ovih sistema predstavljalo jednu od njihovih prednosti. U pojedinim slučajevima, kako je naveo, protivnik nije znao koji sistem je pogodio njegov projektil, niti je imao precizna saznanja o načinima njegovog neutralisanja.

Komandant je dodao da će novi sistemi protivvazdušne odbrane proći kroz završne faze razvoja nakon uvođenja na teren i sprovođenja procene njihovih performansi. Kada budu završene pravne i tehničke procedure i kada sistemi dostignu zahtevani stepen spremnosti, biće pokrenuta njihova serijska proizvodnja i dalja replikacija.

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