"ČUDOVIŠTE" SE PRAVI POD ZEMLJOM IRANA: Teheran najavio da će na površinu izaći nešto od čega će neprijatelj da drhti
IRANSKA snage vojne protivvazdušne odbrane privode kraju razvoj novih domaćih sistema za koje ne postoje poznati inostrani ekvivalenti, a koji će nakon završetka tehničkih i pravnih procedura ući u fazu proizvodnje, izjavio je komandant ovih snaga.
Brigadni general Alireza Elhami, komandant snaga protivvazdušne odbrane iranske vojske, rekao je da se nova rešenja postepeno pretvaraju u operativne sisteme i da za njih ne postoji poznat ekvivalent u inostranstvu, prenosi Mehr.
On je naveo da su iranske snage protivvazdušne odbrane tokom 40-dnevnog rata upotrebile deo domaćih sistema, koji su, prema njegovim rečima, pomogli u obaranju više od 200 neprijateljskih letelica.
Elhami je istakao da je ograničeno znanje protivnika o specifikacijama, mogućnostima i načinima upotrebe ovih sistema predstavljalo jednu od njihovih prednosti. U pojedinim slučajevima, kako je naveo, protivnik nije znao koji sistem je pogodio njegov projektil, niti je imao precizna saznanja o načinima njegovog neutralisanja.
Komandant je dodao da će novi sistemi protivvazdušne odbrane proći kroz završne faze razvoja nakon uvođenja na teren i sprovođenja procene njihovih performansi. Kada budu završene pravne i tehničke procedure i kada sistemi dostignu zahtevani stepen spremnosti, biće pokrenuta njihova serijska proizvodnja i dalja replikacija.
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