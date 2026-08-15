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GORI PREKO GRANICE! Lukašenko se hitno oglasio: Učinićemo sve

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15. 08. 2026. u 14:24

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PREDSEDNIK Belorusije ukazao je na nestabilnu situaciju u inostranstvu.

ГОРИ ПРЕКО ГРАНИЦЕ! Лукашенко се хитно огласио: Учинићемо све

Foto: MORF

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko istakao je da u zemlji vlada mir, uprkos tome što „sve gori” izvan njenih granica. Ovu izjavu dao je na otvaranju festivala „Zov Polesja” u Gomeljskoj oblasti.

„Učinićemo sve da obezbedimo mir. Ne želimo rat. Zašto? Zato što je Belorusija zajednički dom. Ovde svi žive, i žive normalno”, rekao je beloruski lider.

Kao razlog za miran život naveo je činjenicu da Belorusi ne uzimaju ono što pripada drugima i ne „trpaju to u svoj džep”. Ponovo je pozvao građane da vode računa o ekonomiji, a on će učiniti ostalo.

Lukašenko je ranije nazvao budalama one koji očekuju da će on predati vlast svojoj deci. Prema rečima predsednika, svrha vlasti nije kontinuitet, već stvaranje temelja za razvoj države.

Lukašenko je takođe pozvao Beloruse da aktivnije kupuju nekretnine u ruralnim područjima, po uzoru na Ruse.

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