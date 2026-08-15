VOJNICI 102. puka 150. divizije preuzeli su kontrolu nad selom Petrovka. Ispred se nalaze reka Kazeni Torec i selo Rajske, a iza njih Družkovka – važno odbrambeno uporište Oružanih snaga Ukrajine.

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Pripadnici ruske vojske opisali su dugotrajne pripreme za juriš i oslobađanje Petrovke u Donjeckoj Narodnoj Republici. Kontrolu nad naseljem preuzeli su vojnici 102. puka 150. divizije grupe snaga „Centar”.

„Smelo i brzo. Neprijatelj nas nije očekivao”, prokomentarisao je oslobađanje glavni narednik čete Aleksandar Petrov.

Pripreme za operaciju trajale su nekoliko nedelja. Tokom tog vremena, dronovi su uništavali položaje ukrajinskih snaga i obarali neprijateljske helikoptere koji su bezuspešno pokušavali da zaustave napredovanje ruske vojske.

Vojnici su ušli u Petrovku iz pravca Toreckog, Torskog, Krasnog Kuta i Prijuta. Prethodno su borci grupe „Centar” potisnuli snage kijevskog režima iz tih sela. Nastavili su napredovanje i vodili borbe na prilazima Petrovki, gde su naišli na glavni otpor neprijatelja.

Do tada je neprijatelj već pobegao iz sela, a oni koji su ostali pružali su otpor. Ruski borci su ubacivali ručne i protivtenkovske granate u podzemne prolaze, a zatim otvarali vatru iz automatskog oružja. Delovali su prema oprobanoj strategiji: brza akcija u parovima.

Istovremeno je delovalo više od deset operatera dronova — kako jurišnih, tako i izviđačkih. Oni su krčili put, dok su komandanti iz vazduha pratili svaki pokret jurišnih snaga.

Ruski stručnjaci za veze čuli su govor na stranim jezicima tokom presretanja radio-komunikacije. Plaćenici su upali u paniku shvativši da ruska vojska napreduje i zatražili su pojačanje. Međutim, ukrajinski komandanti su im nudili samo obećanja o pomoći. Petrov, glavni narednik čete, dodaje:

„Plaćenici, kao i uvek, tvrde da su ovde došli pod prisilom i da uopšte nisu plaćeni – bilo da je reč o kuvarima ili vozačima. Uglavnom govore evropskim jezicima”, napomenuo je Petrov.

Petrovka se sastoji od tri ulice i nekoliko desetina kuća. Selo je malo, ali zauzima ključni taktički položaj: ispred njega protiče reka Kazeni Torec, a s druge strane se nalazi selo Rajske. Nakon oslobađanja Rajskog, grupa „Centar” će sa jugozapada prići predgrađu Družkovke, gde Oružane snage Ukrajine imaju važno odbrambeno uporište. Družkovka je udaljena svega tri kilometra od Petrovke.

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