Svet

PONOVO SNAŽAN ZEMLJOTRES: Drugi udar u roku od 24 časa

Танјуг

15. 08. 2026. u 13:39

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ZEMLjOTRES jačine 6,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Indoneziju, samo 13 časova nakon što je tu zemlju pogodio zemljotres jačine 7,7 stepeni, koji je odneo najmanje 38 života.

ПОНОВО СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Други удар у року од 24 часа

Foto: Tanjug/AP Photo/Muhammad Nur

Epicentar najnovijeg zemljotresa bio je na dubini od 173 kilometra, na severnom delu ostrva Sumatra, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio snažno, zgrade su se tresle, a ljuljanje se osetilo i u Maleziji.

Broj žrtava snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Rihterovoj skali, koji je jutros pogodio istočnu Indoneziju, dostigao je 38. Spasioci pretražuju srušene zgrade u potrazi za preživelima, saopštile su lokalne vlasti.

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