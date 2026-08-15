POTVRĐENE CRNE SLUTNJE: Dragana (34) poginula bežeći od vatrene stihije u Omišu

MINISTARSTVO turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je državljanka Bosne i Hercegovine poginula u katastrofalnom požaru na području Omiša i izrazili saučešće njenoj porodici.

Foto: nestali.gov.hr

U pitanju je žena (34) iz Kotor Varoši, koja je radila kao sezonski radnik u oblasti Omiša i nestala je 13. avgusta u Stanićima bežeći od požara.

Njeno telo je pronađeno juče ujutru na mestu požara.

Prema informacijama koje su se pojavile nakon njenog nestanka, ona je bila u automobilu sa još dve osobe dok je pokušavala da pobegne od požara. U jednom trenutku je izašla iz vozila i od tada joj se izgubio trag.

Njena porodica je predala uzorke DNK, a njen suprug je stigao u Hrvatsku.

Poznato u kakvom su stanju povređeni

Tri odrasle osobe teško povređene u požaru na području Omiša i Lokve Rogoznice životno je ugroženo i nalaze se na respiratoru u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju, saopšteno je iz KBC Sestre milosrdnice. Dva muškarca i jedna žena imaju opekotine koje zahvataju 40 do 70 odsto površine tela, preneo je Indeks.

Oni su intubirani, na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. Osim opekotina i povreda od udisanja dima, druge povrede nisu utvrđene. Stanje 17-godišnje devojke je stabilno, ali i ona ima teške opekotine i nalazi se u bolnici u Zagrebu.

U požaru koji je 13. avgusta izbio na području Lokve Rogoznice i Omiša izgorelo je oko 1.000 hektara trave, niskog rastinja i borove šume. Jedna osoba je poginula, a 43 su povređene, među njima trojica vatrogasaca. Oko 2.500 ljudi bilo je evakuisano.

Požar je sada u povoljnijoj fazi, ali još nije potpuno ugašen.

Vatrogasci saniraju objekte koje je zahvatila vatra, a zbog vetra i nepristupačnog terena i dalje postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja, ističu nadležne službe.

(Srbija Danas)

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