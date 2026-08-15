Srbija

NADLJUDSKA BORBA SA VATROM I VETROM: Na Stolovima južno od Kraljeva požar još nije lokalizovan (FOTO)

Goran Ćirović

15. 08. 2026. u 17:00

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Boreći se sa vatrenom stihijom, jakim vetrom promenljivog pravca i intenziteta, nepristupačnim i kamenitim terenom, vatrogasci, članovi DVD i radnici „Srbijašuma“ već punih devet dana ulažu ogromne napore da požar na planini Stolovi poviše Kraljeva konačno lokalizuju.

НАДЉУДСКА БОРБА СА ВАТРОМ И ВЕТРОМ: На Столовима јужно од Краљева пожар још није локализован (ФОТО)

G.Šljivić

- Gašenje otežavaju izuzetno nepristupačan i strm teren, ali još više vetar koji ponovo rasplamsava žarišta. Nastojimo da sprečimo vatru da zahvati borovu šumu, da ne uđe u krošnje. Ovo je nenastanjen teren, tako da nema ni ugroženog stanovništva, ni infrastrukture – poručuju vatrogasci.

G.Šljivić

 

Požar je zahvatio više od 200 hektara niskog, listopadnog rastinja na padinama planine, a u intervenciji je angažovano 45 vatrogasaca spasilaca iz Kraljeva, Kruševca, Niša, Užica, Čačka, Prijepolja i Novog Pazara sa ukupno 17 vatrogasnih i jednim ATV vozilom, kao i 16 radnika „Srbijašuma“ sa pet vozila i dve radne mašine. Njima su u pomoć priskočili i članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Kraljeva, Kamenice, Vrbe, Bogutovca i Mataruške Banje, ali i iz Sombora, Bača i Kule, kao i ovdašnji meštani.

G.Šljivić

 

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