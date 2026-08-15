Svet

RUSKI MINISTAR VOJNI DOBIO IZVEŠTAJ: Evo koliko je naselja oslobođeno tokom leta

P. Đurđević

15. 08. 2026. u 13:43

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TOKOM leta, grupa trupa "Istok" oslobodila je 19 naselja, od kojih su sedam u Dnjepropetrovskoj i 12 u Zaporoškoj oblasti, izvestio je ruskog ministra odbrane Andreja Belousova komandant grupe Petar Bolgarev.

РУСКИ МИНИСТАР ВОЈНИ ДОБИО ИЗВЕШТАЈ: Ево колико је насеља ослобођено током лета

foto: Russian Government / Alamy / Profimedia

- Ruski ministar odbrane Andrej Belousov izvršio je inspekciju toka borbenih zadataka jedinica i formacija grupe snaga 'Istok' u zoni SVO - navodi se u saopštenju.

Nakon inspekcije, Belousov je održao ceremoniju uručivanja georgijevske lente jednoj od formacija grupe snaga "Istok".

U izveštaju se napominje da je grupa "Istok" osnovala analitički centar za upotrebu dronova, kao i da je proširena ponuda modernih bespilotnih letelica omogućila povećanje vatrene moć protiv neprijatelja.

Osim toga, grupa "Istok" jača svoju radarsku pokrivenost i povećava broj efikasnih mogućnosti za otkrivanje i angažovanje bespilotnih letelica.

Ruski ministar odbrane je takođe uručio državna priznanja pripadnicima grupe koji su se istakli tokom borbenih zadataka u zoni specijalnih operacija.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da je na komandnom mestu grupe načelnik ruskog vojnog resora saslušao izveštaje komande o trenutnoj situaciji na liniji kontakta i karakteru neprijateljskih dejstava.

(RT Balkan)

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