RUSKI MINISTAR VOJNI DOBIO IZVEŠTAJ: Evo koliko je naselja oslobođeno tokom leta
TOKOM leta, grupa trupa "Istok" oslobodila je 19 naselja, od kojih su sedam u Dnjepropetrovskoj i 12 u Zaporoškoj oblasti, izvestio je ruskog ministra odbrane Andreja Belousova komandant grupe Petar Bolgarev.
- Ruski ministar odbrane Andrej Belousov izvršio je inspekciju toka borbenih zadataka jedinica i formacija grupe snaga 'Istok' u zoni SVO - navodi se u saopštenju.
Nakon inspekcije, Belousov je održao ceremoniju uručivanja georgijevske lente jednoj od formacija grupe snaga "Istok".
U izveštaju se napominje da je grupa "Istok" osnovala analitički centar za upotrebu dronova, kao i da je proširena ponuda modernih bespilotnih letelica omogućila povećanje vatrene moć protiv neprijatelja.
Osim toga, grupa "Istok" jača svoju radarsku pokrivenost i povećava broj efikasnih mogućnosti za otkrivanje i angažovanje bespilotnih letelica.
Ruski ministar odbrane je takođe uručio državna priznanja pripadnicima grupe koji su se istakli tokom borbenih zadataka u zoni specijalnih operacija.
Ministarstvo odbrane je saopštilo da je na komandnom mestu grupe načelnik ruskog vojnog resora saslušao izveštaje komande o trenutnoj situaciji na liniji kontakta i karakteru neprijateljskih dejstava.
(RT Balkan)
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