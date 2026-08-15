POŽARI U DALMACIJI PODMETNUTI? Oglasio se Andrej Plenković
HRVATSKI premijer Andreju Plenković izjavio je danas da policija istražuje da li su požari koji su proteklih dana izbili u Dalmaciji bili podmetnuti.
- Policija istražuje svaki od tih požara. Dok nemamo pouzdane informacije da li je reč o slučajnom ili namernom potpaljivanju, ne možemo da budemo sigurni. Kada budemo imali te informacije saopštićemo sve što je u interesu javnosti - rekao je Plenković, prenosi portal Indeks.hr.
Istakao je da je nekoliko požara izbilo tokom večeri kada protivpožarni avioni ne mogu da se koriste.
- Činjenica je da je nekoliko požara izbilo uveče kada kanaderi i Air Tractori ne mogu da lete i kada je teže boriti se sa vatrom - rekao je Plenković.
Potpredsednik hrvatske vlade i predsednik Koordinacionog tela sistema nacionalne bezbednosti Tomo Medved izjavio je da je situacija na svim požarištima pod kontrolom, osim požara na Dinari koji je prešao je na teritoriju Hrvatske iz Bosne i Hercegovine.
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