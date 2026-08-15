PROSPERITET OD VETRA: Opština Alibunar postala središte za razvoj obnovljivih izvora energije u Srbiji

MALA i nedovoljno razvijena južnobanatska opština Alibunar postala je jedno od ključnih središta za razvoj obnovljivih izvora energije u Srbiji, zahvaljujući izraženom potencijalu vetrova, koji na tom području duvaju gotovo svih 365 dana u godini. Trenutno imaju dva operativna vetroparka, a do 2028. trebalo bi da budu podignuta još dva, dok je za dodatna dva dokumentacija u pripremi.

Foto: J.Baljak

„Zelena“ struja ovde se proizvodi od 2018, kada je belgijska kompanija „Elisio“ priključila na EMS svoj prvi mini-vetropark „Malibunar“ sa četiri vetroturbine, kapaciteta osam megavata. Već iduće godine isti investitor je u produžetku podigao još 21 turbinu, u okviru vetroparka „Alibunar“, pa sada svezajedno električnom energijom snabdevaju oko 43.000 domaćinstava.

Ovih dana je i investitor iz Kine „SANY Renewable Energy“ u ataru tamošnjeg sela Vladimirovac počeo izgradnju vetroparkova „Alibunar A“ i „Alibunar B“, ukupne vrednosti 240 miliona evra. Tih novih 40 vetrogeneratora doneće i nove benefite lokalnoj zajednici.

-Izgradnja i rad vetroparkova imaju višestruki pozitivan uticaj na ekonomski razvoj lokalne samouprave i na svakodnevni život stanovnika naše opštine. Osim što budžet ostvaruje značajne prilive kroz poreze na imovinu za objekte vetroparkova, dodatne prihode donosi i deo poreza na zarade svih radnika angažovanih na njihovoj izgradnji – kaže predsednica opštine Zorana Bratić, uz napomenu da su i vlasnici parcela, na kojima se vetroturbine nalaze, takođe na dobitku.

Foto: J.J.Baljak Zorana Bratić

Ovi kapitalni projekti doprinose i infrastrukturnom razvoju, s obzirom na to da investitori, pre montiranja turbina, moraju da izgrade ili rekonstruišu pristupne atarske puteve, kako bi te gabaritne konstrukcije mogli bezbedno da dopreme do odredišta, a kasnije i da ih održavaju. Reč je o desetinama kilometara zemljanih puteva, koje, naravno, sada koriste i lokalni poljoprivrednici.

-Imajući sve to u vidu, jasno je da vetroparkovi predstavljaju snažan pokretač razvoja lokalne privrede, ali su i od izuzetnog značaja za zaštitu životne sredine, jer čista energija koju proizvode značajno smanjuje emisiju ugljen-dioksida, čineći našu opštinu zdravijom i boljom sredinom za život – dodaje Bratićeva.

Uz sve navedeno, opština dobija i po dva posto godišnjeg profita od rada vetroparkova belgijske kompanije „Elisio“, uz obavezu da ta sredstva namenski troši na unapređenje lokalne infrastrukture, obrazovanja i zdravstva. Tako je, recimo, OŠ „Dušan Jerković“ u Banatskom Karlovcu dobila novu opremu za grejanje vrednu 2,2 miliona dinara, komunalno preduzeće novi kamion za odnošenje smeća, a, kada je lokalna Apotekarska ustanova bila u krizi, lokalnom stanovništvu su donirali lekove u vrednosti milion dinara.

Foto: J.Baljak

ATRAKCIJA ZA TURISTE

OSIM ekonomske dobiti, vetroturbine su Alibunaru donele i veliku popularnost među turistima. Ovi stubovi visoki preko 100 metara, sa elisama dužim od 50 metara, pozicionirani su uz sam međunarodni put Beograd-Vršac-Temišvar, te su pristupačni znatiželjnicima, koji rado staju kraj puta da ih fotografišu. Tu su snimani i razni modni editorijali, reklame i muzički spotovi, a svi koji se namenski upute u tu tzv. dolinu vetrenjača, svrate i do Alibunara da se okrepe.

Foto: Novosti