Svet

PLUTALI MOREM VIŠE OD 16 SATI: Spaseni otac i dva maloletna sina, drama nastala zbog džet-skija

Танјуг

15. 08. 2026. u 13:11

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TAJLANDSKI spasioci spasili su 50-godišnjeg Francuza i njegova dva sina, uzrasta pet i sedam godina, nakon što su više od 16 sati proveli plutajući u moru kod ostrva Ko Samui.

ПЛУТАЛИ МОРЕМ ВИШЕ ОД 16 САТИ: Спасени отац и два малолетна сина, драма настала због џет-скија

Foto: Unsplash/Bas van den Eijkhof

Porodica je nestala nakon što se njihov džet-ski prevrnuo, prenosi danas BFM. Otac je sa sinovima iznajmio džet-ski u četvrtak oko 17 časova.

Kompanija za iznajmljivanje alarmirala je službe kada se nisu vratili u predviđeno vreme.

Porodica je pronađena juče oko 10 časova, nakon što je celu noć provela u vodi. Spasioci su ih zatekli iscrpljene i sa simptomima posledica dugog boravka u moru.

Prema rečima lokalnog zvaničnika, sva trojica su se nagutala morske vode, a posebno su dečaci bili bledi.

Otac, koji je rekao da je iskusan vozač džet-skija, prebačen je sa decom u bolnicu na pregled, ali su ubrzo pušteni. Istražitelji pokušavaju da utvrde zbog čega se džet-ski prevrnuo, svega nešto više od 15 minuta nakon početka vožnje.

Kompanija za iznajmljivanje je navela da se porodica najverovatnije udaljila izvan dozvoljene zone plovidbe.

Spasioci su porodicu pronašli u blizini gotovo potpuno potopljenog džet-skija. Otac i deca su nosili prsluke za spasavanje.

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