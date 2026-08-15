PLUTALI MOREM VIŠE OD 16 SATI: Spaseni otac i dva maloletna sina, drama nastala zbog džet-skija
TAJLANDSKI spasioci spasili su 50-godišnjeg Francuza i njegova dva sina, uzrasta pet i sedam godina, nakon što su više od 16 sati proveli plutajući u moru kod ostrva Ko Samui.
Porodica je nestala nakon što se njihov džet-ski prevrnuo, prenosi danas BFM. Otac je sa sinovima iznajmio džet-ski u četvrtak oko 17 časova.
Kompanija za iznajmljivanje alarmirala je službe kada se nisu vratili u predviđeno vreme.
Porodica je pronađena juče oko 10 časova, nakon što je celu noć provela u vodi. Spasioci su ih zatekli iscrpljene i sa simptomima posledica dugog boravka u moru.
Prema rečima lokalnog zvaničnika, sva trojica su se nagutala morske vode, a posebno su dečaci bili bledi.
Otac, koji je rekao da je iskusan vozač džet-skija, prebačen je sa decom u bolnicu na pregled, ali su ubrzo pušteni. Istražitelji pokušavaju da utvrde zbog čega se džet-ski prevrnuo, svega nešto više od 15 minuta nakon početka vožnje.
Kompanija za iznajmljivanje je navela da se porodica najverovatnije udaljila izvan dozvoljene zone plovidbe.
Spasioci su porodicu pronašli u blizini gotovo potpuno potopljenog džet-skija. Otac i deca su nosili prsluke za spasavanje.
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