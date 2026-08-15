OBJAVLJENI SNIMCI BITKE ZA RIBALJSKO: Eliminisana čitava četa Ukrajinaca, Rusi podigli trobojku (VIDEO)
NASELjE su pod kontrolu stavile snage grupe „Vostok”.
Kao rezultat odlučnih dejstava jedinica vojne grupacije „Istok”, oslobođeno je selo Ribaljsko u Zaporoškoj oblasti. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije.
Prema navodima Ministarstva, snage 36. zasebne motorizovane streljačke brigade 29. gardijske kombinovane armije napredovale su severozapadno od mesta Novoje Polje i preuzele kontrolu nad selom. Tokom borbi, ruske jedinice su probile odbranu Oružanih snaga Ukrajine.
Saopšteno je da je ukrajinska strana pretrpela gubitke u ljudstvu koji dostižu veličinu jedne čete. Takođe je uništeno sedam oklopnih borbenih vozila, deset automobila, 13 kopnenih robotskih sistema i više od 20 teških heksakoptera tipa R-18.
Kako je istaklo rusko vojno ministarstvo, uspostavljanje kontrole nad Ribaljskim omogućilo je širenje prisustva grupacije „Istok” severozapadno od Novog Polja i stvorilo uslove za dalje napredovanje ruskih jedinica u Zaporoškoj oblasti.
Rusko Ministarstvo odbrane je ranije objavilo snimak uništavanja mreže uporišta Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti, koje su izveli operateri jurišnih dronova „Molnija” iz sastava grupe snaga „Vostok”.
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