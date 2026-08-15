REGION U PLAMENU: U Severnoj Makedoniji aktivno 6 požara, "palo" i hapšenje

U SEVERNOJ Makedoniji je do 7.30 jutros registrovano 27 požara, od kojih je 20 ugašeno, šest je i dalje aktivno, a jedan je pod kontrolom, saopštio je danas Centar za upravljanje krizama (CMC).

Foto: Printskrin/reutersconnect.com

Aktivni požari zabeleženi su na potezu između sela Morane, Vrtekica i Ramni Gaber, kod lokaliteta Viduš, kao i u blizini sela Dragov Dol i Lokvica u opštini Makedonski Brod, preneo je portal Telma.

Vatra je aktivna i kod sela S'lp u opštini Veles, Kopance u opštini Jegunovce, Borino-Žitoše u opštini Kruševo i Bojane u opštini Saraj.

Požar na gradskoj deponiji u Delčevu je pod kontrolom. U međuvremenu, policija je uhapsila dve osobe jer su izazvale požar na otvorenom prostoru u Bitolju i Prilepu.

Policija u Bitolju je 14. avgusta uhapsila 39-godišnjeg E. K. iz Bitolja, koji je zatečen kako izaziva požar na otvorenom prostoru u naselju Tepsija.

Dan ranije, u Prilepu je uhapšen I. C, koji je takođe zatečen pri izazivanju požara, a kod njega je pronađen i upaljač. Makedonsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će protiv njih biti podnete prijave.

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