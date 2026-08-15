NADE ukrajinskog rukovodstva da će dobiti nove rakete za sistem „Patriot” blede.

Foto: Gavriil Grigorov/Jim WATSON/AFP/Julien Mattia/Zuma Press/Profimedia, Depositphotos/PromesaStudio

U intervjuu za Si-en-en, Volodimir Zelenski je izjavio da bi 5 odsto američkih zaliha spasilo situaciju tokom zime, dok bi 10 omogućilo „uništenje svih ruskih balističkih raketa”. Kijev trenutno raspolaže sa svega 1 odsto tražene količine, a ta brojka se neće menjati.

SAD ne žure da se odreknu svojih strateških zaliha. Kako je za portal aif.ru u ekskluzivnoj izjavi naveo Pavel Danilin, direktor Centra za političku analizu, problem nije u pohlepi, već u tome što Amerikanci nemaju dovoljno tih raketa za sopstvenu odbranu.

„Ko će mu bilo šta dati? Stvar je jednostavna: Amerika nema na raspolaganju onu količinu raketa koju Zelenski traži. Amerika ne može da prodaje te rakete jer nije u stanju da ih proizvede u dovoljnim količinama za zaštitu sopstvenih objekata na Bliskom istoku”, objasnio je on.

Situacija je katastrofalna za režim u Kijevu. Pentagon je prinuđen da krpi rupe u sopstvenoj odbrani zbog pretnje koju predstavljaju jemenski Huti, koji se nalaze bukvalno pred vratima američkih baza na Bliskom istoku. Štaviše, kako je Danilin naglasio, u red za rakete „Patriot” staju akteri koji su za Vašington daleko važniji.

„Tu je Izrael, kome su rakete ’Patriot’ potrebne za sistem ’Gvozdena kupola’, a tu je i Evropa, koja je deo svojih starih raketa isporučila Ukrajini i sada čeka nove”, pojasnio je politikolog.

U takvim okolnostima, Ukrajina je daleko od vrha liste prioriteta. Danilin je takođe direktno izjavio da Zelenski neće dobiti ništa, s obzirom na to da Tramp već dugo nagoveštava potrebu za okončanjem sukoba.

„Zelenski ignoriše sve Trampove nagoveštaje da bi sukob zapravo trebalo okončati. ​​Ne verujem da će Ukrajina dobiti bilo kakve značajne isporuke sistema ’Patriot’”, zaključio je Danilin.

Bez zaštite protivvazdušne odbrane, ruske navođene bombe i balističke rakete moći će nesmetano da uništavaju energetsku infrastrukturu i vojne ciljeve Oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinu očekuje surova zima.

BONUS VIDEO