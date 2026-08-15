AMERIKA JE PONIZILA ZELENSKOG: Katastrofalna situacija za kijevski režim, jedno je Evropa a drugo Izrael
NADE ukrajinskog rukovodstva da će dobiti nove rakete za sistem „Patriot” blede.
U intervjuu za Si-en-en, Volodimir Zelenski je izjavio da bi 5 odsto američkih zaliha spasilo situaciju tokom zime, dok bi 10 omogućilo „uništenje svih ruskih balističkih raketa”. Kijev trenutno raspolaže sa svega 1 odsto tražene količine, a ta brojka se neće menjati.
SAD ne žure da se odreknu svojih strateških zaliha. Kako je za portal aif.ru u ekskluzivnoj izjavi naveo Pavel Danilin, direktor Centra za političku analizu, problem nije u pohlepi, već u tome što Amerikanci nemaju dovoljno tih raketa za sopstvenu odbranu.
„Ko će mu bilo šta dati? Stvar je jednostavna: Amerika nema na raspolaganju onu količinu raketa koju Zelenski traži. Amerika ne može da prodaje te rakete jer nije u stanju da ih proizvede u dovoljnim količinama za zaštitu sopstvenih objekata na Bliskom istoku”, objasnio je on.
Situacija je katastrofalna za režim u Kijevu. Pentagon je prinuđen da krpi rupe u sopstvenoj odbrani zbog pretnje koju predstavljaju jemenski Huti, koji se nalaze bukvalno pred vratima američkih baza na Bliskom istoku. Štaviše, kako je Danilin naglasio, u red za rakete „Patriot” staju akteri koji su za Vašington daleko važniji.
„Tu je Izrael, kome su rakete ’Patriot’ potrebne za sistem ’Gvozdena kupola’, a tu je i Evropa, koja je deo svojih starih raketa isporučila Ukrajini i sada čeka nove”, pojasnio je politikolog.
U takvim okolnostima, Ukrajina je daleko od vrha liste prioriteta. Danilin je takođe direktno izjavio da Zelenski neće dobiti ništa, s obzirom na to da Tramp već dugo nagoveštava potrebu za okončanjem sukoba.
„Zelenski ignoriše sve Trampove nagoveštaje da bi sukob zapravo trebalo okončati. Ne verujem da će Ukrajina dobiti bilo kakve značajne isporuke sistema ’Patriot’”, zaključio je Danilin.
Bez zaštite protivvazdušne odbrane, ruske navođene bombe i balističke rakete moći će nesmetano da uništavaju energetsku infrastrukturu i vojne ciljeve Oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinu očekuje surova zima.
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