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SHVATITE PUTINOVE REČI KRAJNJE OZBILJNO! Ekspert upozorio Nemce na ono što dolazi

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15. 08. 2026. u 12:03

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EVROPA i Nemačka treba ozbiljno da shvate izjave predsednika Vladimira Putina o merama odmazde zbog pokušaja zaplene trgovačkih brodova, jer one nose rizik od značajnih ekonomskih troškova, izjavio je Moric Brake, viši istraživač u istraživačkom centru Univerziteta u Bonu.

СХВАТИТЕ ПУТИНОВЕ РЕЧИ КРАЈЊЕ ОЗБИЉНО! Експерт упозорио Немце на оно што долази

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia, Depositphoto/kanuman/boscorelli

U intervjuu za list „Bild”, Brake je pozvao Nemačku i Evropu da obrate veliku pažnju na upozorenja Moskve. „Ruske pretnje treba shvatiti ozbiljno”, prenosi TASS.

Prema rečima ovog stručnjaka, čak i pojedinačni incidenti mogli bi imati ozbiljne posledice po evropsku ekonomiju. To bi moglo dovesti do viših troškova osiguranja, dužih ruta i većih troškova u globalnoj trgovini. Brake je naglasio ključnu zavisnost Nemačke i Evrope od pomorskih puteva radi očuvanja ekonomske i političke stabilnosti.

Udruženje nemačkih osiguravača takođe ističe da će odgovor Rusije rezultirati visokim troškovima za brodarske kompanije. Očekuju se stroži uslovi osiguranja i dodatni troškovi usled potrage za alternativnim rutama. Sličnu zabrinutost izrazilo je i Udruženje nemačkih brodovlasnika.

Predsednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija recipročno odgovoriti na pokušaje Zapada da zapleni ruske trgovačke brodove.

Zamenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško potvrdio je da evropske zemlje razumeju spremnost Moskve da preduzme oštre mere.

Vojni stručnjak Andrej Klincevič izjavio je da je Pacifička flota u potpunosti spremna za izvršenje naređenja šefa države.

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