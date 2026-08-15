STOKHOLM SE IGRA VATROM! Švedska novinarka: Provociramo Rusiju i ulazimo u opasnu zonu

ŠVEDSKA je, zbog sve snažnije vojne i političke podrške Ukrajini, kao i poteza prema ruskim brodovima, dovela sebe u poziciju da je Moskva posmatra kao neprijateljsku zemlju, ocenila je švedska novinarka Kris Forsne, prenosi RIA Novosti.

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Forsne je, govoreći na švedskoj televiziji, ukazala da se politika Stokholma prema ukrajinskom sukobu poslednjih godina suštinski promenila – od ulaska Švedske u NATO, preko velikih izdvajanja za Kijev, do isporuka značajnih količina naoružanja.

Prema njenim rečima, Švedska je sada otišla i korak dalje, učestvujući u zapleni civilnih brodova za koje se navodi da bi mogli biti predati Ukrajini.

- Švedska se pridružila NATO-u, izdvaja stotine milijardi Kijevu, obezbeđuje velike količine oružja, a sada zaplenjujemo i civilne brodove kako bismo ih predali Ukrajini - navela je Forsne.

Ona smatra da je takvim potezima Stokholm praktično napustio poziciju države koja se nalazi izvan neposrednog sukoba.

- Dakle, bez uzimanja u obzir mišljenja švedskog naroda, mi smo danas zemlja u ratu - rekla je Forsne.

Švedska novinarka ocenila je i da potezi Stokholma na moru predstavljaju provokaciju prema Moskvi, koristeći čak i termin „piraterija“ za postupke prema brodovima povezanim sa Rusijom.

Prema njenoj proceni, posledica takve politike biće to što će Moskva Švedsku sve više tretirati isključivo kao neprijateljsku državu.

Njene ocene dolaze nakon oštrog upozorenja ruskog predsednika Vladimira Putina da će Moskva odgovoriti recipročnim merama na, kako je rekao, piratstvo i pljačku u međunarodnim vodama.

Putin je poručio da Ruska Federacija neće ostaviti bez odgovora pokušaje zaplene brodova i tereta i naložio Ministarstvu odbrane Rusije i Pacifičkoj floti da pripreme i podnesu predloge o mogućim merama.

Izjava ruskog predsednika izazvala je brojne reakcije u evropskim zemljama, posebno zbog mogućih posledica po bezbednost plovidbe i dalju eskalaciju odnosa Rusije i članica NATO-a.

I u Velikoj Britaniji pojavili su se pozivi da se upozorenje Moskve shvati ozbiljno, u trenutku kada su odnosi Rusije i zapadnih zemalja dodatno zaoštreni zbog rata u Ukrajini, vojne pomoći Kijevu i sporova oko brodova koji plove međunarodnim vodama.

Švedska je pristupanjem NATO-u okončala dugu tradiciju vojne nesvrstanosti, dok je od početka ukrajinskog sukoba postala jedan od aktivnijih evropskih partnera Kijeva u oblasti vojne i finansijske pomoći.

(Politika onlajn)

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