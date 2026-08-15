Svet

LONDON TRAŽI LINIJU KA MOSKVI: Strah od incidenta sa ruskim brodovima vraća dijalog na scenu

V.N.

15. 08. 2026. u 09:58

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BRITANSKI vojni vrh nalazi se pod pritiskom da obnovi direktnu komunikaciju sa ruskim kolegama kako bi se smanjila opasnost od nenamerne vojne eskalacije, piše londonski „Tajms“, pozivajući se na izvore i bivše zvaničnike upoznate sa bezbednosnom situacijom.

ЛОНДОН ТРАЖИ ЛИНИЈУ КА МОСКВИ: Страх од инцидента са руским бродовима враћа дијалог на сцену

Foto: AI

U središtu rasprave nalaze se novi britanski ministar odbrane Ves Striting i načelnik Štaba odbrane, maršal vazduhoplovstva ser Ričard Najton. Suština eventualnog obnavljanja kontakta nije normalizacija političkih odnosa sa Moskvom, već stvaranje mehanizma posredstvom kojeg bi dve nuklearne sile mogle brzo da komuniciraju u slučaju opasnog susreta svojih oružanih snaga.

Potreba za takvim mehanizmom postaje sve izraženija zbog susreta britanskih i ruskih vojnih brodova i aviona u evropskom vazdušnom i pomorskom prostoru.

Četiri godine bez razgovora vojnih vrhova

Načelnici britanskih i ruskih oružanih snaga nisu direktno razgovarali gotovo četiri godine, navodi „Tajms“.

Poslednji poznati kontakt na najvišem vojnom nivou dogodio se u septembru 2022. godine, kada je tadašnji britanski načelnik Štaba odbrane admiral Toni Radakin razgovarao sa načelnikom ruskog Generalštaba Valerijem Gerasimovom posle ozbiljnog incidenta iznad Crnog mora.

Radakin je kasnije pokušavao da obnovi kontakt sa ruskim kolegom, ali do razgovora nije došlo. I njegov naslednik Ričard Najton pokušao je da uspostavi kontakt nakon preuzimanja funkcije, piše britanski list.

Iako između britanskog Ministarstva odbrane i ruskih vojnih struktura postoji komunikacioni mehanizam za vanredne situacije, problem je što direktni kontakti na najvišem nivou praktično ne postoje.

Tako se došlo do paradoksalne situacije: dve nuklearne sile, čiji se avioni i ratni brodovi susreću u istim zonama, nemaju redovan kontakt svojih vojnih vrhova.

Ruski brodovi promenili računicu

Pitanje komunikacije ponovo je dobilo na značaju posle susreta ruskih i britanskih snaga u blizini britanskih voda.

Posebnu pažnju izazvala je ruska fregata „Neustrašimi“, koja je u julu izvela bojevo gađanje u međunarodnim vodama, oko 40 nautičkih milja južno od Plimuta.

Britanska strana ocenila je aktivnosti ruskog broda kao neobične i provokativne. Istovremeno, britansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je ruska vežba izvedena u međunarodnim vodama i da je Kraljevska mornarica pratila kretanje broda, objavio je „Skaj njuz“.

Moskva je, sa druge strane, više puta naglašavala da se aktivnosti ruske mornarice u međunarodnim vodama sprovode u skladu sa međunarodnim pravom.

Upravo u tom raskoraku nalazi se suština problema. Ono što Moskva posmatra kao legitimnu aktivnost svoje ratne mornarice, u Londonu može biti protumačeno kao demonstracija sile. U situaciji u kojoj ne postoji direktna komunikacija, mogućnost pogrešne procene postaje znatno veća.

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