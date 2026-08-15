IZRAEL ZASUO JUG LIBANA BOMBAMA: Najmanje sedam osoba poginulo - spasioci kopaju po ruševinama
NAJMANjE sedmoro ljudi je poginulo, a troje je povređeno u jutrošnjem izraelskom vazdušnom napadu na obode grada Ansara u distriktu Nabatije, na jugu Libana, prenosi libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA).
Bolničari i dalje pretražuju ruševine i prevoze mrtve i ranjene u bolnice u Nabatiji, a broj žrtava mogao bi da bude i veći, preneo je AP.
Kako je ocenjeno, ovaj napad je jedan od najsmrtonosnijih otkako su Liban i Izrael 26. juna objavili "okvirni sporazum" o planu povlačenja izraelskih snaga iz južnog Libana u zamenu za razoružavanje Hezbolaha, militantne grupe koju podržava Iran.
Al Džazira prenosi da su tri izraelska vazdušna napada izvedena na obode grada Ansara u distriktu Nabatije, kao i u okolini Nabatija al-Favke.
NNA prenosi da su tri osobe ranjene kada su izraelski vojni avioni gađali kuću na obodu Ansara u zoru i razorili je.
(Tanjug)
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