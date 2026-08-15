Svet

IZRAEL ZASUO JUG LIBANA BOMBAMA: Najmanje sedam osoba poginulo - spasioci kopaju po ruševinama

P. Đurđević

15. 08. 2026. u 09:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAJMANjE sedmoro ljudi je poginulo, a troje je povređeno u jutrošnjem izraelskom vazdušnom napadu na obode grada Ansara u distriktu Nabatije, na jugu Libana, prenosi libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA).

ИЗРАЕЛ ЗАСУО ЈУГ ЛИБАНА БОМБАМА: Најмање седам особа погинуло - спасиоци копају по рушевинама

FOTO TANJUG (AP Photo/Mohammed Zaatari)

Bolničari i dalje pretražuju ruševine i prevoze mrtve i ranjene u bolnice u Nabatiji, a broj žrtava mogao bi da bude i veći, preneo je AP.

FOTO TANJUG (AP Photo/Mohammed Zaatari)

Kako je ocenjeno, ovaj napad je jedan od najsmrtonosnijih otkako su Liban i Izrael 26. juna objavili "okvirni sporazum" o planu povlačenja izraelskih snaga iz južnog Libana u zamenu za razoružavanje Hezbolaha, militantne grupe koju podržava Iran.

Al Džazira prenosi da su tri izraelska vazdušna napada izvedena na obode grada Ansara u distriktu Nabatije, kao i u okolini Nabatija al-Favke.

NNA prenosi da su tri osobe ranjene kada su izraelski vojni avioni gađali kuću na obodu Ansara u zoru i razorili je.

Foto: FOTO TANJUG (AP Photo/Mohammed Zaatari)

POGLEDAJ GALERIJU

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Politika
Tenis
Fudbal
NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva