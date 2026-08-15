RUSI UDARILI PO UKRAJINSKIM LUKAMA: Pogođeni Odesa, Izmail i Južni – razoreni skladišta, gorivo i vojna oprema

RUSKE snage nastavljaju da izvode udare na lučku infrastrukturu i brodove raspoređene u interesu Oružanih snaga Ukrajine.

MOD Rusije

Uveče 14. avgusta u luci Južni pogođeno je skladište sa gorivom i mazivima namenjenim ukrajinskim snagama.

U luci Odesa pogođen je patrolni čamac koji se koristi za pratnju vojnih brodova, dodaje se u saopštenju.

Tokom noći 15. avgusta pogođena je infrastruktura u luci Izmail koja se koristi za skladištenje, utovar i transport vojnog tereta i goriva za ukrajinske snage, a u luci Odesa pogođeno je skladište sa vojnom opremom.

(RT Balkan)

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