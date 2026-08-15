RUSI UDARILI PO UKRAJINSKIM LUKAMA: Pogođeni Odesa, Izmail i Južni – razoreni skladišta, gorivo i vojna oprema
RUSKE snage nastavljaju da izvode udare na lučku infrastrukturu i brodove raspoređene u interesu Oružanih snaga Ukrajine.
Uveče 14. avgusta u luci Južni pogođeno je skladište sa gorivom i mazivima namenjenim ukrajinskim snagama.
U luci Odesa pogođen je patrolni čamac koji se koristi za pratnju vojnih brodova, dodaje se u saopštenju.
Tokom noći 15. avgusta pogođena je infrastruktura u luci Izmail koja se koristi za skladištenje, utovar i transport vojnog tereta i goriva za ukrajinske snage, a u luci Odesa pogođeno je skladište sa vojnom opremom.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
"OVO JE KRAJ ZA UKRAJINU, GASITE SVETLO" Američki obaveštajac otkrio šta čeka Zelenskog
15. 08. 2026. u 08:32
ZELENSKI SVETU PRETI GLAĐU: U očaju moćnike zaplašio ovim
14. 08. 2026. u 21:27
RUSI POVUKLI OPASAN POTEZ: Udar na Izmail može da preseče Ukrajinu od zapadne vojne pomoći
14. 08. 2026. u 23:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)