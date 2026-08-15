PUTIN POSLAO TELEGRAM KIMU: Čestitka povodom osobođenja od okupacije

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin uputio je danas čestitku predsedniku Severne Koreje Kim Džong Unu povodom godišnjice oslobođenja te zemlje od japanske okupacije, u kojoj je istakao da su odnosi Moskve i Pjongjanga dostigli neviđeni nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

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On je u telegramu istakao da je praznik koji slavi Pjongjang simbol hrabrosti i otpornosti severnokorejskog naroda, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, upravo su tada postavljeni temelji čvrste tradicije borbenog bratstva i uzajamne pomoći, što je bila osnova za razvoj prijateljskih, dobrosusedskih odnosa između dve zemlje.

Putin je naglasio da su današnji odnosi Moskve i Pjongjanga dostigli neviđeni nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

„Naše države aktivno sarađuju u svim pravcima, koordinišu napore u cilju osiguranja regionalne bezbednosti i stabilnosti. Uveren sam da ćemo nastaviti konstruktivnu saradnju kada je reč o aktuelnim pitanjima bilateralne i međunarodne agende na korist ruskog i korejskog naroda“, poručio je Putin, prenosi Tanjug.