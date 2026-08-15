VAŠINGTON STAVIO SAVEZNIKE NA TEST: Amerika meri „lojalnost“ NATO država – od baza do kupovine oružja

SJEDINjENE DRŽAVE preispituju ne samo obim svog vojnog prisustva u Evropi već i ponašanje evropskih saveznika. Dokument koji je Vašington uputio članicama NATO-a otvara pitanja političke podrške američkim potezima, pristupa vojnim bazama, izdvajanja za odbranu i kupovine američkog naoružanja, što je među pojedinim saveznicima izazvalo bojazan da se budući američki bezbednosni angažman sve neposrednije povezuje sa stepenom usklađenosti sa politikom Bele kuće.

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Kako je objavio Blumberg, koji je imao uvid u dokument, od saveznika se traži niz odgovora na osnovu kojih Vašington može da proceni njihovo dosadašnje i buduće ponašanje. Među pitanjima su ona o javnoj podršci američkoj spoljnoj politici, ali i o eventualnim ograničenjima koja su države postavljale američkim snagama prilikom korišćenja baza na svojoj teritoriji.

Posebno mesto zauzima i ekonomska strana odbrambenog savezništva. Vašington želi da zna koliko saveznici kupuju od američke vojne industrije, ali i kakav stav zauzimaju prema evropskim politikama koje podstiču nabavku oružja i vojne opreme proizvedene na Starom kontinentu.

Drugim rečima, pitanje više nije samo koliko država izdvaja za odbranu, već i gde taj novac završava.

Od Irana do vojnih baza

Da pitanje pristupa bazama nije teorijsko pokazala je Španija. Madrid je odbio da dozvoli da za napade na Iran budu korišćene zajedničke američko-španske baze Rota i Moron, pozivajući se na međunarodno pravo i uslove postojećih sporazuma.

Američki predsednik Donald Tramp je nakon toga zapretio Španiji i trgovinskim posledicama, piše AP News.

Trampova administracija već duže insistira da evropske članice preuzmu veći deo troškova i operativne odgovornosti za sopstvenu bezbednost. Hegset je 18. juna u Briselu potvrdio da će revizija trajati najviše šest meseci i da treba da pokaže koliko brzo Evropa može da preuzme primarnu odgovornost za odbranu kontinenta. Nije tada direktno najavio konkretan broj vojnika koji bi mogli da budu povučeni, ali je jasno stavio do znanja da Vašington preispituje raspored svojih snaga i baza.

Zbog toga upitnik dobija značaj koji prevazilazi obično prikupljanje podataka. Odgovori stižu u trenutku kada Pentagon odlučuje kako će izgledati buduće američko prisustvo u Evropi.